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Из домов рядом с "Азовсталью" вышли 46 мирных жителей - МО России
Из домов рядом с "Азовсталью" вышли 46 мирных жителей - МО России
Территорию, прилегающую к заводу "Азовсталь", покинули две группы гражданских лиц 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T12:59+0400
2022-05-01T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Из домов рядом с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, 30 апреля в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора из близлежащих к территории металлургического комбината "Азовсталь" жилых домов вышли две группы гражданских лиц.Отмечается, что всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание, предложена необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, новости, украина, минобороны рф
Из домов рядом с "Азовсталью" вышли 46 мирных жителей - МО России
12:59 01.05.2022 (обновлено: 13:15 01.05.2022)
Территорию, прилегающую к заводу "Азовсталь", покинули две группы гражданских лиц
ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Из домов рядом с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, 30 апреля в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора из близлежащих к территории металлургического комбината "Азовсталь" жилых домов вышли две группы гражданских лиц.
"Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н.п. Безыменное", - отметили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание, предложена необходимая медицинская помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.