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Эрдоган планирует переговоры с Путиным на этой неделе

Эрдоган планирует переговоры с Путиным на этой неделе

Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.Президент Турции выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине.Последний раз Эрдоган и Путин общались 26 апреля. Тогда они обсудили ситуацию в Мариуполе, вопросы обеспечения безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров, а также договорились продолжать координацию по линии министерств обороны для выхода турецких судов из портов на Черном море.В конце марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной – при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако вслед за своим же предложением Киев изменил позицию и теперь саботирует переговоры.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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