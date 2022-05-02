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Лавров: У России украли более 300 миллиардов долларов
Лавров: У России украли более 300 миллиардов долларов
Покупатели по-прежнему платят за газ и нефть в евро и долларах суммы, указанные в контракте, а конвертация осуществляется после этого, заявил Лавров 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. У России фактически украли более 300 миллиардов долларов, большая часть из них получена за поставки газа и нефти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"Происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить", – заявил министр в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос "Италия обеспокоена тем, что Россия прекращает поставки газа, что происходит?" – передало РИА Новости.По его словам, "это стало возможным, потому что деньги ПАО "Газпром" был вынужден хранить на своих счетах в западных банках (по вашим правилам)"."Захотели "наказать" Россию – своровали", – добавил он.Сергей Лавров заметил, что "сейчас нам предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги останутся лежать у них". "Когда захотят, опять их прикарманят. Вот в чем причина", – добавил министр.По его словам, "теперь мы предложили, чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в "Газпромбанк", а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть. Вот и вся история". Лавров: Россия не угрожает никому ядерной войной >>Лавров добавил, что "наши партнеры прекрасно об этом знают". "Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого", – отметил Лавров."Не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки", – заключил глава российского внешнеполитического ведовства.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, в мире, новости, сергей лавров, политика, антироссийские санкции
Лавров: У России украли более 300 миллиардов долларов
08:02 02.05.2022 (обновлено: 08:18 02.05.2022)
Покупатели по-прежнему платят за газ и нефть в евро и долларах суммы, указанные в контракте, а конвертация осуществляется после этого, заявил Лавров
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. У России фактически украли более 300 миллиардов долларов, большая часть из них получена за поставки газа и нефти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить", – заявил министр в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос "Италия обеспокоена тем, что Россия прекращает поставки газа, что происходит?" – передало РИА Новости
.
"У нас украли деньги (более 300 миллиардов долларов). Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти", – сообщил Лавров.
По его словам, "это стало возможным, потому что деньги ПАО "Газпром" был вынужден хранить на своих счетах в западных банках (по вашим правилам)".
"Захотели "наказать" Россию – своровали", – добавил он.
Сергей Лавров заметил, что "сейчас нам предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги останутся лежать у них". "Когда захотят, опять их прикарманят. Вот в чем причина", – добавил министр.
По его словам, "теперь мы предложили, чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в "Газпромбанк", а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть. Вот и вся история".
Лавров добавил, что "наши партнеры прекрасно об этом знают". "Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого", – отметил Лавров.
"Не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки", – заключил глава российского внешнеполитического ведовства.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.