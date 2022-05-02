https://sputnik-georgia.ru/20220502/nemetskaya-aviakompaniya-condor-airlines-osuschestvila-pervyy-reys-v-tbilisi-266355514.html

Немецкая авиакомпания Condor Airlines осуществила первый рейс в Тбилиси

Немецкая авиакомпания Condor Airlines осуществила первый рейс в Тбилиси

Франкфурт стал третьим городом Германии, куда можно будет вылететь из Тбилисского аэропорта 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T08:32+0400

2022-05-02T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Самолет немецкой авиакомпании Condor Airlines совершил первый рейс по маршруту Франкфурт-Тбилиси, сообщает Объединение аэропортов Грузии.Condor Airlines будет выполнять регулярные рейсы дважды в неделю. Первым рейсом в Грузию прибыло около 140 пассажиров.Франкфурт стал третьим городом Германии, куда можно будет вылететь из Тбилисского аэропорта.Авиакомпания Condor была основана в 1955 году. Ее основная база находится в аэропорту Франкфурта. По состоянию на июль 2021 года авиакомпания владеет 50 самолетами Boeing и Airbus. Condor летает в страны Средиземноморья, Азию, Африку, Северную и Южную Америку.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. Основная часть туристов в январе приезжает в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится почти 50% въезжающих в страну.

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