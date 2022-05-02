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Немецкая авиакомпания Condor Airlines осуществила первый рейс в Тбилиси
Немецкая авиакомпания Condor Airlines осуществила первый рейс в Тбилиси
Франкфурт стал третьим городом Германии, куда можно будет вылететь из Тбилисского аэропорта 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T08:32+0400
2022-05-02T08:32+0400
2022-05-02T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Самолет немецкой авиакомпании Condor Airlines совершил первый рейс по маршруту Франкфурт-Тбилиси, сообщает Объединение аэропортов Грузии.Condor Airlines будет выполнять регулярные рейсы дважды в неделю. Первым рейсом в Грузию прибыло около 140 пассажиров.Франкфурт стал третьим городом Германии, куда можно будет вылететь из Тбилисского аэропорта.Авиакомпания Condor была основана в 1955 году. Ее основная база находится в аэропорту Франкфурта. По состоянию на июль 2021 года авиакомпания владеет 50 самолетами Boeing и Airbus. Condor летает в страны Средиземноморья, Азию, Африку, Северную и Южную Америку.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. Основная часть туристов в январе приезжает в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится почти 50% въезжающих в страну.
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Немецкая авиакомпания Condor Airlines осуществила первый рейс в Тбилиси
Франкфурт стал третьим городом Германии, куда можно будет вылететь из Тбилисского аэропорта
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Самолет немецкой авиакомпании Condor Airlines совершил первый рейс по маршруту Франкфурт-Тбилиси, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
Condor Airlines будет выполнять регулярные рейсы дважды в неделю. Первым рейсом в Грузию прибыло около 140 пассажиров.
Франкфурт стал третьим городом Германии, куда можно будет вылететь из Тбилисского аэропорта.
"Эти рейсы важны как с точки зрения прямых направлений, т. е. наличия больших пассажиропотоков между Франкфуртом и Тбилиси, так и трансатлантического значения, поскольку Condor Airlines достаточно широко представлена на рынке Северной Америки и, соответственно, грузинские пассажиры смогут летать в США самолетами этой авиакомпании", – заявил менеджер по развитию авиационного бизнеса Объединения аэропортов Грузии Вако Чилашвили в эфире Первого канала.
Авиакомпания Condor была основана в 1955 году. Ее основная база находится в аэропорту Франкфурта. По состоянию на июль 2021 года авиакомпания владеет 50 самолетами Boeing и Airbus. Condor летает в страны Средиземноморья, Азию, Африку, Северную и Южную Америку.
Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. Основная часть туристов в январе приезжает в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится почти 50% въезжающих в страну.