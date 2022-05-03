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Житель Боржоми обвиняется в попытке убийства жены - женщина госпитализирована

Житель Боржоми обвиняется в попытке убийства жены - женщина госпитализирована

По данным СМИ, мужчина нанес жене многочисленные ножевые ранения 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T17:00+0400

2022-05-03T17:00+0400

2022-05-03T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция задержала ранее судимого и отбывающего условный срок 47-летнего жителя Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) по обвинению в попытке убийства жены при отягчающих обстоятельствах, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемый 1 мая в своем доме в Боржоми нанес словесные и физические оскорбления свекрови, а также ранил ножом свою жену. Женщину госпитализировали. Правоохранители задержали обвиняемого вскоре после инцидента и изъяли оружие преступления - нож.Как сообщает местное издание SKnews.ge, мужчина нанес жене 16 ножевых ранений. Пострадавшая остается в реанимации. Причина конфликта между не называется.Расследование ведется по факту попытки умышленного убийства члена семьи по гендерному признаку, совершенного с особой жестокостью при отягчающих обстоятельствах, а также насилия, совершенного одним членом семьи в отношении других членов семьи.Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, преступность в грузии, семейное насилие, мвд грузии