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Житель Боржоми обвиняется в попытке убийства жены - женщина госпитализирована
Житель Боржоми обвиняется в попытке убийства жены - женщина госпитализирована
По данным СМИ, мужчина нанес жене многочисленные ножевые ранения 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T17:00+0400
2022-05-03T17:00+0400
2022-05-03T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция задержала ранее судимого и отбывающего условный срок 47-летнего жителя Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) по обвинению в попытке убийства жены при отягчающих обстоятельствах, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемый 1 мая в своем доме в Боржоми нанес словесные и физические оскорбления свекрови, а также ранил ножом свою жену. Женщину госпитализировали. Правоохранители задержали обвиняемого вскоре после инцидента и изъяли оружие преступления - нож.Как сообщает местное издание SKnews.ge, мужчина нанес жене 16 ножевых ранений. Пострадавшая остается в реанимации. Причина конфликта между не называется.Расследование ведется по факту попытки умышленного убийства члена семьи по гендерному признаку, совершенного с особой жестокостью при отягчающих обстоятельствах, а также насилия, совершенного одним членом семьи в отношении других членов семьи.Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, преступность в грузии, семейное насилие, мвд грузии
Житель Боржоми обвиняется в попытке убийства жены - женщина госпитализирована
17:00 03.05.2022 (обновлено: 17:11 03.05.2022)
По данным СМИ, мужчина нанес жене многочисленные ножевые ранения
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция задержала ранее судимого и отбывающего условный срок 47-летнего жителя Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) по обвинению в попытке убийства жены при отягчающих обстоятельствах, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило
, что обвиняемый 1 мая в своем доме в Боржоми нанес словесные и физические оскорбления свекрови, а также ранил ножом свою жену. Женщину госпитализировали.
Правоохранители задержали обвиняемого вскоре после инцидента и изъяли оружие преступления - нож.
Как сообщает местное издание SKnews.ge
, мужчина нанес жене 16 ножевых ранений. Пострадавшая остается в реанимации. Причина конфликта между не называется.
Расследование ведется по факту попытки умышленного убийства члена семьи по гендерному признаку, совершенного с особой жестокостью при отягчающих обстоятельствах, а также насилия, совершенного одним членом семьи в отношении других членов семьи.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.