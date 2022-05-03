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Почему Шольц отказался приехать в Киев?
Почему Шольц отказался приехать в Киев?
Канцлер назвал отказ принять Штайнмайера "довольно заметным событием" 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T11:11+0400
2022-05-03T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью с ZDF, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства ФРГ посетить Украину.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Украину 13 апреля, пишет издание. Штайнмайер пояснил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным."Это мешает (визиту канцлера в Киев. – прим. ред.)", – заявил Шольц, комментируя возможность посещения Украины. При этом Канцлер назвал отказ принять Штайнмайера "довольно заметным событием"."Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать", – пояснил Шольц.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Почему Шольц отказался приехать в Киев?
11:11 03.05.2022 (обновлено: 12:01 03.05.2022)
Канцлер назвал отказ принять Штайнмайера "довольно заметным событием"
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил
в интервью с ZDF, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства ФРГ посетить Украину.
Немецкая газета-таблоид Bild сообщала со ссылкой на правительственные украинские круги, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Украину 13 апреля, пишет издание. Штайнмайер пояснил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.
"Это мешает (визиту канцлера в Киев. – прим. ред.)", – заявил Шольц, комментируя возможность посещения Украины. При этом Канцлер назвал отказ принять Штайнмайера "довольно заметным событием".
"Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать", – пояснил Шольц.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.