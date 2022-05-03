https://sputnik-georgia.ru/20220503/v-chasti-tbilisi-3-maya-ne-budet-podavatsya-elektroenergiya-266341158.html

В части Тбилиси 3 мая не будет подаваться электроэнергия

В части Тбилиси 3 мая не будет подаваться электроэнергия

Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T10:18+0400

2022-05-03T10:18+0400

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теласи

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 3 мая, сообщают в компании "Теласи".В частности, ограничения коснутся жителей Мтацминдского и Крцанисского районов с 10:00 до 18:00 часов: Руставского шоссе (частично), села Поничала, поселка Поничала (частично), пр. Монаха Габриела, поселка Диди Хеивани, ул. Хеивани, Диди Хеивани, Георгия Гурамишвили, Ортачальской, Коте Абхази, Иосеба Гришашвили, Георгия Николадзе, Гулуа, Мткврис, Димитрия Гулия, Владимира Цитланадзе, Усахелоури, Ахали Рехи, Ираклия Жордания, Садгури, Шавишвили, Артура Лаиста и Горгасали.С 11:00 до 13:00 часов ограничения коснутся жителей села Шиндиси, села Табахмела (частично), ул. 8 Марта, Борбало, Залдастанишвили, Месхи, Рица, Вано Сараджишвили, Тариела, Цхеми, братьев Какабадзе, Васила Какабадзе и Поликарпа Какабадзе.В Глданском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Мухиани (частично), I, II, III, IVа, IVб микрорайонов Мухиани (частично), I, III микрорайонов Глданского массива (частично), села Глдани (частично), ул. Марата Нозадзе, Гамарджвеба и Думбадзе.В Чугуретском районе с 10:00 до 16:00 часов света не будет у жителей Цинамдзгвришвили (частично). С 10:00 до 12:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Вахтанга Махалдиани, Гудушаури, Михаила Месхи, Стуруа, Худадова и Гурама Асатиани.В Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 часов электроэнергия не будет подаваться населению пр. Важа Пшавела, ул. Будапештской, Ташкентской и Гурама Панджикидзе. С 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей шоссе Чабуа Амиреджиби, пр. Пекина (частично), ул. Симона Чиковани, Ахалшени, Мелитона и Андриа Баланчивадзе, Сулхана Насидзе и Нино Рамишвили. С 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Вашлиджвари (частично), II, IV микрорайонов плато Нуцубидзе (частично), I, II, III, IV кварталов III микрорайона плато Нуцубидзе, ул. Интенсификации, Бесариона Жгенти, Шатили, Элгуджи Амашукели, Хомли, Пабло Пикассо, Жгенти, Ильи Абуладзе, Дзоценидзе, Пааты Датуашвили, Гуриели, Шалвы Нуцубидзе, Гамрекели, Рамаза Чхиквадзе, Музашвили, Дуду Дадиани и Константина Капанели.В районе Ваке с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Цкнети (частично), Цкнетского шоссе, ул. Имедадзе, Ираклия Учанеишвили и Вахтанга Таблиашвили. С 11:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей пор. Ильи Чавчавадзе (частино).В Исанском районе с 10:00 до 18:00 часов электроэнергии не будет на пр. Монаха Габриела, I, II кварталов Чолокашвили, ул. Чархис, Соломона Додашвили, Лерцами, Сахалхо, Болнисской, Какуцы Чолокашвили, Михаила Абрамишвили, Манави, Вирсаладзе, Богдана Хмельницкого, Хеви, Чкалова и Абусеридзе-Тбели.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси