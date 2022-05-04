https://sputnik-georgia.ru/20220504/kaladze-otmetil-vazhnost-blagoustroystva-territoriy-u-stantsiy-metro-266414363.html

Каладзе отметил важность благоустройства территорий у станций метро

Каладзе отметил важность благоустройства территорий у станций метро

Мэрия уже занялась территориями у трех станций метро, две из которых являются конечными 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Территории, прилегающие к станциям Тбилисского метрополитена, должны быть благоустроены, а уличные торговцы переведены на рынки, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.По его словам, в настоящее время идут работы у станции метро "Варкетили", конечной станции на первой ветке метрополитена.Как отметил мэр, с дирекцией рынка была достигнута договоренность о предоставлении уличным торговцам льготных условий для ведения экономической деятельности."А территория будет приведена в порядок, для чего уже начаты соответствующие инфраструктурные и дендрологические работы", – отметил мэр.По его словам, на рынках смогут работать и те, кто занимался уличной торговлей у станций метро "Театр Ахаметели", также конечная станция на первой ветке, и "Самгори".При этом Каладзе отметил, что мэрия работает над вопросом переноса ларьков в такие места, где не будет проблем как с визуальной точки зрения, так и для передвижения пешеходов.

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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе