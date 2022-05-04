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Каладзе отметил важность благоустройства территорий у станций метро
Каладзе отметил важность благоустройства территорий у станций метро
Мэрия уже занялась территориями у трех станций метро, две из которых являются конечными 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T12:56+0400
2022-05-04T12:56+0400
2022-05-04T13:05+0400
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новости
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тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Территории, прилегающие к станциям Тбилисского метрополитена, должны быть благоустроены, а уличные торговцы переведены на рынки, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.По его словам, в настоящее время идут работы у станции метро "Варкетили", конечной станции на первой ветке метрополитена.Как отметил мэр, с дирекцией рынка была достигнута договоренность о предоставлении уличным торговцам льготных условий для ведения экономической деятельности."А территория будет приведена в порядок, для чего уже начаты соответствующие инфраструктурные и дендрологические работы", – отметил мэр.По его словам, на рынках смогут работать и те, кто занимался уличной торговлей у станций метро "Театр Ахаметели", также конечная станция на первой ветке, и "Самгори".При этом Каладзе отметил, что мэрия работает над вопросом переноса ларьков в такие места, где не будет проблем как с визуальной точки зрения, так и для передвижения пешеходов.
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе
Каладзе отметил важность благоустройства территорий у станций метро
12:56 04.05.2022 (обновлено: 13:05 04.05.2022)
Мэрия уже занялась территориями у трех станций метро, две из которых являются конечными
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Территории, прилегающие к станциям Тбилисского метрополитена, должны быть благоустроены, а уличные торговцы переведены на рынки, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
По его словам, в настоящее время идут работы у станции метро "Варкетили", конечной станции на первой ветке метрополитена.
"На территории велась уличная торговля, что неприемлемо. Несмотря на мое огромное уважение к этим людям, все это должно быть приведено в порядок. Этих людей мы перевели на внутреннюю территорию рынка", – заявил Каладзе.
Как отметил мэр, с дирекцией рынка была достигнута договоренность о предоставлении уличным торговцам льготных условий для ведения экономической деятельности.
"А территория будет приведена в порядок, для чего уже начаты соответствующие инфраструктурные и дендрологические работы", – отметил мэр.
По его словам, на рынках смогут работать и те, кто занимался уличной торговлей у станций метро "Театр Ахаметели", также конечная станция на первой ветке, и "Самгори".
При этом Каладзе отметил, что мэрия работает над вопросом переноса ларьков в такие места, где не будет проблем как с визуальной точки зрения, так и для передвижения пешеходов.