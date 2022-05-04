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Объекты в исторической части Тбилиси уйдут с молотка

Объекты в исторической части Тбилиси уйдут с молотка

Мэрия продаст объекты компаниям и физическим лица, которые предложат интересные проекты 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T13:56+0400

2022-05-04T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Четыре объекта общей стоимостью в 18 миллионов лари (около 6 млн долларов) близ территории площади Гудиашвили в исторической части столицы будут выставлены на аукцион, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседание городского правительства.Обновленную площадь Гудиашвили открыли в октябре 2021 года. В рамках проекта отремонтировано и восстановлено около 30 зданий, в том числе 22 объекта культурного наследия.Он отметил важность правильного развития прилегающего к площади Гудиашвили пространства."Я уверен, что существующие объекты приобретут компании и физические лица, которые предложат нам интересные проекты. А мы будем осуществлять надзор за процессом", - отметил Каладзе.Мэрия Тбилиси и Фонд развития Тбилиси в 2016 году начали масштабный проект "Новый Тифлис", цель которого – создание туристического маршрута в исторической части грузинской столицы. Восстановление площади Гудиашвили и прилегающей к ней территории является частью этой программы.В настоящее время идет второй этап проекта, в рамках которого будет отреставрировано 16 домов.

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