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Объекты в исторической части Тбилиси уйдут с молотка
Объекты в исторической части Тбилиси уйдут с молотка
Мэрия продаст объекты компаниям и физическим лица, которые предложат интересные проекты 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T13:56+0400
2022-05-04T13:56+0400
2022-05-04T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Четыре объекта общей стоимостью в 18 миллионов лари (около 6 млн долларов) близ территории площади Гудиашвили в исторической части столицы будут выставлены на аукцион, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседание городского правительства.Обновленную площадь Гудиашвили открыли в октябре 2021 года. В рамках проекта отремонтировано и восстановлено около 30 зданий, в том числе 22 объекта культурного наследия.Он отметил важность правильного развития прилегающего к площади Гудиашвили пространства."Я уверен, что существующие объекты приобретут компании и физические лица, которые предложат нам интересные проекты. А мы будем осуществлять надзор за процессом", - отметил Каладзе.Мэрия Тбилиси и Фонд развития Тбилиси в 2016 году начали масштабный проект "Новый Тифлис", цель которого – создание туристического маршрута в исторической части грузинской столицы. Восстановление площади Гудиашвили и прилегающей к ней территории является частью этой программы.В настоящее время идет второй этап проекта, в рамках которого будет отреставрировано 16 домов.
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грузия, новости, тбилиси
Объекты в исторической части Тбилиси уйдут с молотка
Мэрия продаст объекты компаниям и физическим лица, которые предложат интересные проекты
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Четыре объекта общей стоимостью в 18 миллионов лари (около 6 млн долларов) близ территории площади Гудиашвили в исторической части столицы будут выставлены на аукцион, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседание городского правительства.
Обновленную площадь Гудиашвили открыли в октябре 2021 года. В рамках проекта отремонтировано и восстановлено около 30 зданий, в том числе 22 объекта культурного наследия.
"Я уверен, когда эти здания будут загружены, в столице появится новый центр притяжения… Отремонтированные помещения на территории, прилегающей к площади Гудиашвили, готовы к продаже на аукционе", - заявил Каладзе.
Он отметил важность правильного развития прилегающего к площади Гудиашвили пространства.
"Я уверен, что существующие объекты приобретут компании и физические лица, которые предложат нам интересные проекты. А мы будем осуществлять надзор за процессом", - отметил Каладзе.
Мэрия Тбилиси и Фонд развития Тбилиси в 2016 году начали масштабный проект "Новый Тифлис", цель которого – создание туристического маршрута в исторической части грузинской столицы. Восстановление площади Гудиашвили и прилегающей к ней территории является частью этой программы.
В настоящее время идет второй этап проекта, в рамках которого будет отреставрировано 16 домов.