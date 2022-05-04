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Парламент Беларуси разрешил смертную казнь за покушение на теракт

Парламент Беларуси разрешил смертную казнь за покушение на теракт

В Беларуси для вступления в силу законопроект должен быть одобрен двумя палатами парламента и подписан президентом 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T16:50+0400

2022-05-04T16:50+0400

2022-05-04T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Верхняя палата парламента Беларуси одобрила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие возможность смертной казни за покушение на теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на госагентство Белта.Ранее в пресс-службе нижней палаты парламента заявили, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью". В Беларуси для вступления в силу законопроект должен быть одобрен двумя палатами парламента, а также подписан президентом.Председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Сергея Сивца пояснил, что законопроектом предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей конкретных случаев.Речь идет о покушении на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ.Кроме того, вопрос касается покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.

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