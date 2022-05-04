https://sputnik-georgia.ru/20220504/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--prognoz-sinoptikov-266415527.html

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков

Синоптики предупреждают о возможных паводках и оползнях 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T13:35+0400

2022-05-04T13:35+0400

2022-05-04T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Грузии со второй половины 4 мая до 8 мая ожидается временами дождь и гроза, в некоторых местах сильный, а также ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В Восточной Грузии возможен град.Ожидаемые осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. На маленьких речках возможны паводки, а в горных зонах могут активизироваться оползни.

восточная грузия

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погода, грузия, новости, восточная грузия