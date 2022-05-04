https://sputnik-georgia.ru/20220504/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--prognoz-sinoptikov-266415527.html
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Синоптики предупреждают о возможных паводках и оползнях 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T13:35+0400
2022-05-04T13:35+0400
2022-05-04T13:35+0400
погода
грузия
новости
восточная грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252411163_4:124:3097:1864_1920x0_80_0_0_648995402d20ea4e28fed1de971f385e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Грузии со второй половины 4 мая до 8 мая ожидается временами дождь и гроза, в некоторых местах сильный, а также ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В Восточной Грузии возможен град.Ожидаемые осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. На маленьких речках возможны паводки, а в горных зонах могут активизироваться оползни.
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252411163_198:98:2655:1940_1920x0_80_0_0_6f4f9ab50b4c63bf5a745e69614dbdb2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, восточная грузия
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Синоптики предупреждают о возможных паводках и оползнях
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Грузии со второй половины 4 мая до 8 мая ожидается временами дождь и гроза, в некоторых местах сильный, а также ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Восточной Грузии возможен град.
Ожидаемые осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. На маленьких речках возможны паводки, а в горных зонах могут активизироваться оползни.