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"Пусть отменят сами себя" – Захарова о проекте новых санкций ЕС

"Пусть отменят сами себя" – Захарова о проекте новых санкций ЕС

Брюссель планируют обсудить инициативу касательно шестого пакета санкций против России в среду 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T10:26+0400

2022-05-04T10:26+0400

2022-05-04T10:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подготовку Евросоюзом нового пакета санкций против России.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России из-за событий на Украине будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.По данным СМИ, представители 27 стран Евросоюза планируют обсудить инициативу касательно шестого пакета санкций в среду. Решение может быть принято уже на этой неделе. Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить отключение "Московского кредитного банка" (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT.

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россия, в мире, политика, владимир путин, украина, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины 2022