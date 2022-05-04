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"Пусть отменят сами себя" – Захарова о проекте новых санкций ЕС
"Пусть отменят сами себя" – Захарова о проекте новых санкций ЕС
Брюссель планируют обсудить инициативу касательно шестого пакета санкций против России в среду 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T10:26+0400
2022-05-04T10:26+0400
2022-05-04T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подготовку Евросоюзом нового пакета санкций против России.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России из-за событий на Украине будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.По данным СМИ, представители 27 стран Евросоюза планируют обсудить инициативу касательно шестого пакета санкций в среду. Решение может быть принято уже на этой неделе. Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить отключение "Московского кредитного банка" (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, политика, владимир путин, украина, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Пусть отменят сами себя" – Захарова о проекте новых санкций ЕС
10:26 04.05.2022 (обновлено: 10:31 04.05.2022)
Брюссель планируют обсудить инициативу касательно шестого пакета санкций против России в среду
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подготовку Евросоюзом нового пакета санкций против России.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России из-за событий на Украине будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.
"Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций)… Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
По данным СМИ, представители 27 стран Евросоюза планируют обсудить инициативу касательно шестого пакета санкций в среду. Решение может быть принято уже на этой неделе.
Издание Politico
со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить отключение "Московского кредитного банка" (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT.