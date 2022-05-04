https://sputnik-georgia.ru/20220504/ukrainskie-siloviki-obstrelyali-krupnuyu-neftebazu-v-makeevke---video-266415871.html

Украинские силовики обстреляли крупную нефтебазу в Макеевке – видео

Украинские силовики обстреляли крупную нефтебазу в Макеевке – видео

ВСУ нанесли артиллерийский удар по нефтебазе в Макеевке. Об этом рассказали в администрация города. Смотрите в видео кадры с места ЧП 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T13:39+0400

2022-05-04T13:39+0400

2022-05-04T13:58+0400

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

россия

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Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, на нефтебазе в Макеевке горят четыре резервуара по пять тысяч тонн каждый. Чрезвычайные службы занимаются ликвидацией очага возгорания. На месте работают специалисты.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, россия, видео