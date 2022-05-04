Впервые за последние 30 лет: в Грузии закупили лошадей для конного спорта
© press-service of Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaДля федерации конного спорта Грузии закупили лошадей
© press-service of Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
Лошади были приобретены в Италии, и с учетом транспортных расходов министерство выделило на это 200 тысяч евро
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии приобрело трех лошадей для Национальной федерации конного спорта впервые за 30 лет, говорится в сообщении министерства.
В сообщении ведомства отмечается, что после обретения Грузией независимости государство не закупало лошадей для Национальной федерации конного спорта, из-за чего грузинским спортсменам приходилось арендовать лошадей для тренировок.
© press-service of Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaДля федерации конного спорта Грузии закупили лошадей
Для федерации конного спорта Грузии закупили лошадей
© press-service of Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
Сегодня Федерации было передано три лошади – два жеребца в возрасте 5 и 10 лет для олимпийских видов (преодоления препятствий), а также кобыла, которой 7 лет. Лошади были приобретены в Италии, и с учетом транспортных расходов министерство выделило на это 200 тысяч евро.
"У нас есть Федерация конного спорта, у которой не было лошадей. Есть еще множество других федераций без надлежащей инфраструктуры и инвентаря. С созданием министерства культуры, спорта и молодежи прошлым летом мы начали встречи с организациями, которые работают при министерстве, а также со спортивными федерациями, и как только мы узнали об этих проблемах, мы начали работать над их решением", – заявила министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теа Цулукиани.
© press-service of Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaДля федерации конного спорта Грузии закупили лошадей
Для федерации конного спорта Грузии закупили лошадей
© press-service of Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
Президент Федерации конного спорта Лаша Джаиани отметил, что после восстановления независимости Грузии Федерация никогда не имела такой поддержки со стороны государства, и благодаря усилиям министра эту поддержку стало возможным получить.