https://sputnik-georgia.ru/20220504/vpervye-za-poslednie-30-let-v-gruzii-zakupili-loshadey-dlya-konnogo-sporta-266395169.html

Впервые за последние 30 лет: в Грузии закупили лошадей для конного спорта

Впервые за последние 30 лет: в Грузии закупили лошадей для конного спорта

Лошади были приобретены в Италии, и с учетом транспортных расходов министерство выделило на это 200 тысяч евро 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T07:52+0400

2022-05-04T07:52+0400

2022-05-04T07:52+0400

грузия

новости

спорт

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии приобрело трех лошадей для Национальной федерации конного спорта впервые за 30 лет, говорится в сообщении министерства.В сообщении ведомства отмечается, что после обретения Грузией независимости государство не закупало лошадей для Национальной федерации конного спорта, из-за чего грузинским спортсменам приходилось арендовать лошадей для тренировок.Сегодня Федерации было передано три лошади – два жеребца в возрасте 5 и 10 лет для олимпийских видов (преодоления препятствий), а также кобыла, которой 7 лет. Лошади были приобретены в Италии, и с учетом транспортных расходов министерство выделило на это 200 тысяч евро."У нас есть Федерация конного спорта, у которой не было лошадей. Есть еще множество других федераций без надлежащей инфраструктуры и инвентаря. С созданием министерства культуры, спорта и молодежи прошлым летом мы начали встречи с организациями, которые работают при министерстве, а также со спортивными федерациями, и как только мы узнали об этих проблемах, мы начали работать над их решением", – заявила министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теа Цулукиани.Президент Федерации конного спорта Лаша Джаиани отметил, что после восстановления независимости Грузии Федерация никогда не имела такой поддержки со стороны государства, и благодаря усилиям министра эту поддержку стало возможным получить.

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грузия, новости, спорт, тея цулукиани