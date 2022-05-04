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Золото и серебро почти на полмиллиона – в Грузии поймали контрабандистов

Золото и серебро почти на полмиллиона – в Грузии поймали контрабандистов

Золотые и серебряные изделия планировали продать в Тбилиси на так называемой "Золотой бирже" 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T14:56+0400

2022-05-04T14:56+0400

2022-05-04T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала троих человек по обвинению в ввозе на территорию Грузии из Турции в обход таможенного контроля золотых и серебряных изделий в особо крупном размере, говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды и уклонения от уплаты таможенной пошлины, по предварительному сговору через ТПП "Сарпи" тайно ввезли с территории Турции в Грузию на автомобиле Mersedes Benz, принадлежащему одному из обвиняемых, 2 620 граммов золотых и 6 189 граммов серебряных изделий.Общая рыночная стоимость изъятых изделий, согласно заключению экспертизы, составляет 429 111 лари (около 145 тысяч долларов).Следствие установило, что контрабандные изделия должны были быть реализованы на территории так называемой "Золотой биржи" на Вокзальной площади в Тбилиси.Следствие ведется по части 5 статьи 214 Уголовного кодекса Грузии – "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 11 лет.По данным Следственной службы, принимаются соответствующие меры по установлению других лиц, причастных к преступлению.

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мвд грузии, происшествия, грузия, новости, турция, контрабанда