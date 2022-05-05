https://sputnik-georgia.ru/20220505/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-tbilisi-5-maya-266421770.html

Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 5 мая

Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 5 мая

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт и обещает, что после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T09:36+0400

2022-05-05T09:36+0400

2022-05-05T09:36+0400

тбилиси

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электроэнергия

теласи

компания "теласи"

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 5 мая, сообщают в компании "Теласи".В частности, в районе Глдани с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Глданского оврага, села Глдани (частично), пр. Гурамишвили (частично), I, II, III, IVа, IVб микрорайонов Мухиани (частично), I, III, микрорайонов Глданского массива (частично), поселка Мухиани (частично), ул. Керченской, Хевдзмари, Бичвинта, ЗАГЭС, Школьной, Александра Манагадзе, Херхеулидзе, Баралети, Ульянова, Иосифа Гришашвили, Салхино, Додо Абашидзе, Девяти братьев Херхеулидзе, Либани, Ильи Векуа, Гамбашидзе, Элептер Андроникашвили, Акакиа Васадзе, Давида Сараджишвили (частично), Марата Нозадзе, Гамарджвеба и Думбадзе.С 10:00 до 15:00 часов света не будет у жителей пр. Думбадзе, Авчальского шоссе, Дачных участков Мухиани, ул. Качарава, Гела Чедиа, Лази, 26 Мая, Сазано и Самегрело.В Надзаладевском районе с 10:30 до 17:00 часов электроэнергия не будет поступать населению ул. Инцкирвели, Гудушаури, Кахиани, Келаптришвили, Михаила Месхи, Реваза Уридиа, Бичинашвили, Носте, Уиараго, Худадова, Цотне Дадиани, Цроми, Кебуриа, Гочи Цкитишвили и Реваза Инанишвили.В Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Геловани, IV, V микрорайонов плато Нуцубидзе (частично), III квартала II микрорайона плато Нуцубидзе (частично), II, IIа, III зоны поселка Вашлиджвари, ул. Мачавариани, Васо Годзиашвили, Арзакан (Дмитрий) Эмхвари, Петрици и Годзиашвили.Далее с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Царя Парнаваза, поселка Аграрного университета, аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе (частично), Дигомского учебного хозяйства, села Зуговани, села Дигоми (частично), ул. Сологашвили, Чохели, Гогидзе, Нозадзе, Перадзе, Петрици и Деметре Тавдадебули.В районе Дидубе с 10:00 до 17:00 часов отключение света ждет жителей ул. Гори, Тамаза Тохадзе и Тевдоре Мгвдели. В Вакийском районе с 11:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей шоссе Чабуа Амиреджиби, пр. Ильи Чавчавадзе и ул. Нино Рамишвили.Что касается Самгорского района, так ограничение электроэнергии ожидается с 11:00 до 13:00 часов в поселке Квемо Алексеевка (частично), поселке Африка (частично), ул. Чичинадзе, Акакия Пагава, Корнели Санадзе, Ермакова, Озаана, Александра Заалишвили и Кетеван Чилашвили.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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тбилиси, грузия, новости, общество, электроэнергия, теласи, компания "теласи"