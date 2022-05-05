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Европа не готова к запрету на поставку газа из России – OMV
Европа не готова к запрету на поставку газа из России – OMV
Прекращение поставок означало бы глобальные последствия для промышленности и экономики, заявил глава OMV 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T10:36+0400
2022-05-05T10:36+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Страны Европы не готовы к запрету на поставку российского газа, заявил газете Kurier глава компании OMV Альфред Штерн. Его слова цитирует РИА Новости.По словам руководителя OMV, прекращение поставок означало бы глобальные последствия для промышленности и экономики."Конечно, существует закон об управлении энергоносителями, который обеспечит домохозяйства теплом. Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% – для промышленности. Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность. И это уже не будет возможно в полной мере", – сказал Штерн.Кроме того, Штерн отметил, что в данное время компания работает над предложением по способам оплаты газа из РФ, соответствующим требованиям санкций, OMV "на верном пути, но пока не у цели".
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Европа не готова к запрету на поставку газа из России – OMV
10:36 05.05.2022 (обновлено: 11:25 05.05.2022)
Прекращение поставок означало бы глобальные последствия для промышленности и экономики, заявил глава OMV
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik.
Страны Европы не готовы к запрету на поставку российского газа, заявил газете Kurier глава компании OMV Альфред Штерн. Его слова цитирует РИА Новости
.
"Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад мы можем внести в поставки", – сказал Штерн.
По словам руководителя OMV, прекращение поставок означало бы глобальные последствия для промышленности и экономики.
"Конечно, существует закон об управлении энергоносителями, который обеспечит домохозяйства теплом. Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% – для промышленности. Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность. И это уже не будет возможно в полной мере", – сказал Штерн.
Кроме того, Штерн отметил, что в данное время компания работает над предложением по способам оплаты газа из РФ, соответствующим требованиям санкций, OMV "на верном пути, но пока не у цели".