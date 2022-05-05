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Когда у Грузии появится цифровая валюта: ответ Нацбанка
Когда у Грузии появится цифровая валюта: ответ Нацбанка
Национальный банк анонсировал выпуск цифровой валюты уже в 2022 году для облегчения использования новых финансовых технологий 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T07:01+0400
2022-05-05T07:01+0400
2022-05-05T20:47+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Технически внедрение цифровой валюты в Грузии возможно, однако политическое внедрение пока обсуждается, заявил вице-президент Нацбанка Грузии Папуна Лежава. По его словам, в планах Нацбанка запустить до конца года пилотный этап внедрения цифрового лари и сейчас уточняются формы и масштаб этого проекта. Ранее Национальный банк анонсировал выпуск цифровой валюты уже в 2022 году для облегчения использования новых финансовых технологий и повышения эффективности платежной системы.Что нового в цифровой валютеВ настоящее время центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков.В Грузии создают совет по цифровой трансформации >>Цифровые деньги центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридических лиц; и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации. Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.В чем отличие цифровых денег от криптовалютыКриптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег. В частности, криптовалюта может переходить от одного владельца к другому.Названы самые актуальные технологии цифрового мира >>Но, во-первых, она не обладает способностью использования как средства платежа. А во-вторых, криптовалюта не может быть использована как надежное средство сбережения, поскольку ее стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц, считают эксперты.И наконец, в-третьих, у криптовалюты нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов.
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, деньги
Когда у Грузии появится цифровая валюта: ответ Нацбанка
07:01 05.05.2022 (обновлено: 20:47 05.05.2022)
Национальный банк анонсировал выпуск цифровой валюты уже в 2022 году для облегчения использования новых финансовых технологий
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Технически внедрение цифровой валюты в Грузии возможно, однако политическое внедрение пока обсуждается, заявил вице-президент Нацбанка Грузии Папуна Лежава.
Цифровая валюта Центрального банка (central bank digital currency, CBDC) является обязательством Центрального банка и будет иметь статус платежного средства. В рамках проекта Нацбанк выражает готовность сотрудничать с финтехкомпаниями и заинтересованными финансовыми институтами.
"В рамках этапа исследования мы встретились с более 100 потенциальными партнерским компаниями и я могу сказать что внедрение цифрового лари технологически не представляет проблемы – во многих странах мира уже есть такая практика, главное чтобы решился вопрос политического внедрения цифрового лари, это обсуждается и сегодня" - сказал Лежава.
По его словам, в планах Нацбанка запустить до конца года пилотный этап внедрения цифрового лари и сейчас уточняются формы и масштаб этого проекта.
Ранее Национальный банк анонсировал выпуск цифровой валюты уже в 2022 году для облегчения использования новых финансовых технологий и повышения эффективности платежной системы.
Что нового в цифровой валюте
В настоящее время центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков.
Цифровые деньги центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридических лиц; и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации.
Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.
В чем отличие цифровых денег от криптовалюты
Криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег. В частности, криптовалюта может переходить от одного владельца к другому.
Но, во-первых, она не обладает способностью использования как средства платежа. А во-вторых, криптовалюта не может быть использована как надежное средство сбережения, поскольку ее стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц, считают эксперты.
И наконец, в-третьих, у криптовалюты нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов.