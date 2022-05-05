https://sputnik-georgia.ru/20220505/v-erevane-startovali-aktsii-grazhdanskogo-nepovinoveniya-est-zaderzhannye-266439938.html

В Ереване проходят акции гражданского неповиновения: есть задержанные

В Ереване проходят акции гражданского неповиновения: есть задержанные

Правоохранители начали задерживать активистов, перекрывающих движение на дорогах 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T10:19+0400

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никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В столице Армении с утра 5 мая стартовали акции гражданского неповиновения: активисты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они перекрыли улицы столицы и призывают граждан присоединиться к их борьбе.Активисты движения "Никол Агбалян" перекрыли улицу Вагаршяна в административном районе Арабкир – уже есть задержанные, сообщает Sputnik Армения. Полицейские призывали активистов открыть дорогу. Спустя несколько минут дорога все же была освобождена для проезда автотранспорта. Перекрыта была также дорога, ведущая к мосту в Давиташене, а также несколько дорог в Нор-Норке.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. Оппозиция в Ереване несколько дней перекрывает улицы Еревана и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.

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