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В Ереване проходят акции гражданского неповиновения: есть задержанные
В Ереване проходят акции гражданского неповиновения: есть задержанные
Правоохранители начали задерживать активистов, перекрывающих движение на дорогах 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T10:19+0400
2022-05-05T10:19+0400
2022-05-05T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В столице Армении с утра 5 мая стартовали акции гражданского неповиновения: активисты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они перекрыли улицы столицы и призывают граждан присоединиться к их борьбе.Активисты движения "Никол Агбалян" перекрыли улицу Вагаршяна в административном районе Арабкир – уже есть задержанные, сообщает Sputnik Армения. Полицейские призывали активистов открыть дорогу. Спустя несколько минут дорога все же была освобождена для проезда автотранспорта. Перекрыта была также дорога, ведущая к мосту в Давиташене, а также несколько дорог в Нор-Норке.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. Оппозиция в Ереване несколько дней перекрывает улицы Еревана и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.
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армения, новости, ереван, никол пашинян
В Ереване проходят акции гражданского неповиновения: есть задержанные
10:19 05.05.2022 (обновлено: 10:42 05.05.2022)
Правоохранители начали задерживать активистов, перекрывающих движение на дорогах
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В столице Армении с утра 5 мая стартовали акции гражданского неповиновения: активисты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они перекрыли улицы столицы и призывают граждан присоединиться к их борьбе.
Активисты движения "Никол Агбалян" перекрыли улицу Вагаршяна в административном районе Арабкир – уже есть задержанные, сообщает Sputnik Армения
.
Несколько машин, в том числе бетономешалка, заблокировали движение, а активисты выкрикивали "Армения без Никола". Водители застрявших в пробке машин сигналили им в знак поддержки.
Полицейские призывали активистов открыть дорогу. Спустя несколько минут дорога все же была освобождена для проезда автотранспорта. Перекрыта была также дорога, ведущая к мосту в Давиташене, а также несколько дорог в Нор-Норке.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. Оппозиция в Ереване несколько дней перекрывает улицы Еревана и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.