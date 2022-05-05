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В Германии озвучили причину, почему нельзя отказываться от нефти из РФ
В Германии озвучили причину, почему нельзя отказываться от нефти из РФ
В стране призывают не отказываться от российской нефти, так как это вредит прежде всего странам Европейского союза 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T12:18+0400
2022-05-05T12:18+0400
2022-05-05T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Вопрос введения эмбарго на нефть из Российской Федерации необдуман и опасен, пишет Junge Welt.Так, по мнению автора, государства, приобретающие российскую нефть с большой скидкой смогут избежать сложностей в экономике в отличии от Европы.Журналист отмечает, что конфликт на Украине рано или поздно завершится, а эмбарго на российскую нефть останется. Он призывает не отказываться от российской нефти, поскольку это вредит прежде всего странам Европейского союза.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая анонсировала шестой по счету пакет антироссийских санкций. По ее словам предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Наряду с этим, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение пойти на такой шаг учитывает, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.Тем временем вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
цены на нефть, в мире, новости, урсула фон дер ляйен, европа, еврокомиссия, россия, германия, экономика
В Германии озвучили причину, почему нельзя отказываться от нефти из РФ
В стране призывают не отказываться от российской нефти, так как это вредит прежде всего странам Европейского союза
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik.
Вопрос введения эмбарго на нефть из Российской Федерации необдуман и опасен, пишет Junge Welt
.
"Из-за этого решения будет очередной рост цен на мазут и топливо, а нефть из Норвегии или США дороже российской, к тому же инфраструктуру придется кардинально менять", – сказано в статье.
Так, по мнению автора, государства, приобретающие российскую нефть с большой скидкой смогут избежать сложностей в экономике в отличии от Европы.
Журналист отмечает, что конфликт на Украине рано или поздно завершится, а эмбарго на российскую нефть останется. Он призывает не отказываться от российской нефти, поскольку это вредит прежде всего странам Европейского союза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая анонсировала шестой по счету пакет антироссийских санкций. По ее словам предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго.
Наряду с этим, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение пойти на такой шаг учитывает, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
Тем временем вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.