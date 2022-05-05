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В Зугдиди задержан свидетель нападения на полицейского
В Зугдиди задержан свидетель нападения на полицейского
Водитель автомобиля Toyota умышленно врезался на своей машине в полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия вместе с сопровождавшими его людьми 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T12:53+0400
2022-05-05T12:53+0400
2022-05-05T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Полиция задержала в Зугдиди обвиняемого в недонесении о нападении на полицейского, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, инцидент произошел 15 апреля на 39-м километре автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Водитель автомобиля Toyota умышленно врезался на своей машине в полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия вместе с сопровождавшими его людьми.В результате ДТП пострадал глава линейного управления в регионе Мцхета-Мтианети департамента патрульной полиции Давид Микиашвили.Следствие установило, что обвиняемый М. Х. был среди пассажиров автомобиля Toyota. Он не сообщил о происшествии в полицию и скрылся вместе с остальными. Подозреваемый был задержан на основании постановления судьи. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.В МВД отметили, что следствие продолжается для установления и задержания других фигурантов. Назначены соответствующие экспертизы.Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "Нападение на полицейского или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Недонесение о преступлении".
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В Зугдиди задержан свидетель нападения на полицейского
12:53 05.05.2022 (обновлено: 13:09 05.05.2022)
Водитель автомобиля Toyota умышленно врезался на своей машине в полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия вместе с сопровождавшими его людьми
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Полиция задержала в Зугдиди обвиняемого в недонесении о нападении на полицейского, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, инцидент произошел 15 апреля на 39-м километре автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Водитель автомобиля Toyota умышленно врезался на своей машине в полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия вместе с сопровождавшими его людьми.
В результате ДТП пострадал глава линейного управления в регионе Мцхета-Мтианети департамента патрульной полиции Давид Микиашвили.
Следствие установило, что обвиняемый М. Х. был среди пассажиров автомобиля Toyota. Он не сообщил о происшествии в полицию и скрылся вместе с остальными. Подозреваемый был задержан на основании постановления судьи. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
В МВД отметили, что следствие продолжается для установления и задержания других фигурантов. Назначены соответствующие экспертизы.
Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "Нападение на полицейского или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Недонесение о преступлении".