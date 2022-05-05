https://sputnik-georgia.ru/20220505/v-zugdidi-zaderzhan-svidetel-napadeniya-na-politseyskogo-266443532.html

В Зугдиди задержан свидетель нападения на полицейского

В Зугдиди задержан свидетель нападения на полицейского

Водитель автомобиля Toyota умышленно врезался на своей машине в полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия вместе с сопровождавшими его людьми 05.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Полиция задержала в Зугдиди обвиняемого в недонесении о нападении на полицейского, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, инцидент произошел 15 апреля на 39-м километре автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Водитель автомобиля Toyota умышленно врезался на своей машине в полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия вместе с сопровождавшими его людьми.В результате ДТП пострадал глава линейного управления в регионе Мцхета-Мтианети департамента патрульной полиции Давид Микиашвили.Следствие установило, что обвиняемый М. Х. был среди пассажиров автомобиля Toyota. Он не сообщил о происшествии в полицию и скрылся вместе с остальными. Подозреваемый был задержан на основании постановления судьи. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.В МВД отметили, что следствие продолжается для установления и задержания других фигурантов. Назначены соответствующие экспертизы.Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "Нападение на полицейского или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Недонесение о преступлении".

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