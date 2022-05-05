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Жестокая правда о ядерной войне: эксперт рассказал, кто нажмет на кнопку – видео

Жестокая правда о ядерной войне: эксперт рассказал, кто нажмет на кнопку – видео

В результате ядерной войны Украина может перестать существовать, а Европе Соединенные Штаты тоже уготовили незавидное будущее. Об этом в студии "Sputnik на... 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T11:08+0400

2022-05-05T11:08+0400

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Как может разгореться Третья мировая война и кто первым нажмет на ядерную кнопку? Аналитик подробно описал, какой может быть новая карта Европы и почему от исхода российской спецоперации зависят жизни десятков и сотен миллионов людей.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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