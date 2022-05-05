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Жестокая правда о ядерной войне: эксперт рассказал, кто нажмет на кнопку – видео
Жестокая правда о ядерной войне: эксперт рассказал, кто нажмет на кнопку – видео
В результате ядерной войны Украина может перестать существовать, а Европе Соединенные Штаты тоже уготовили незавидное будущее. Об этом в студии "Sputnik на... 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T11:08+0400
2022-05-05T11:08+0400
2022-05-05T11:32+0400
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Как может разгореться Третья мировая война и кто первым нажмет на ядерную кнопку? Аналитик подробно описал, какой может быть новая карта Европы и почему от исхода российской спецоперации зависят жизни десятков и сотен миллионов людей.
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видео, экспертное мнение, россия, мультимедиа, видео
Жестокая правда о ядерной войне: эксперт рассказал, кто нажмет на кнопку – видео
11:08 05.05.2022 (обновлено: 11:32 05.05.2022)
В результате ядерной войны Украина может перестать существовать, а Европе Соединенные Штаты тоже уготовили незавидное будущее. Об этом в студии "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко
Как может разгореться Третья мировая война и кто первым нажмет на ядерную кнопку? Аналитик подробно описал, какой может быть новая карта Европы и почему от исхода российской спецоперации зависят жизни десятков и сотен миллионов людей.