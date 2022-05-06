https://sputnik-georgia.ru/20220506/eto-ravnyaetsya-atomnoy-bombe---orban-ob-embargo-na-postavki-energonositeley-iz-rossii-266469116.html

"Это равняется атомной бомбе" – Орбан об эмбарго на поставки энергоносителей из России

"Это равняется атомной бомбе" – Орбан об эмбарго на поставки энергоносителей из России

В среду глава ЕС заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T13:09+0400

2022-05-06T13:09+0400

2022-05-06T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о большой опасности эмбарго на импорт энергоносителей из России для своей страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал index.hu.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в страны Евросоюза. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года.По его словам, процесс смены поставщика энергоносителей будет затратным и на это уйдут годы."Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и реорганизовать заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку", – отметил Орбан.При этом он добавил, что Венгрия заинтересована в конструктивном диалоге с Брюсселем.Вучич: в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии>>"Если бы мы не вернули предложение, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии – ред.) закончилось бы с понедельника", – заявил Орбан.Комментируя решение Орбана зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер Венгрии совершил мужественный шаг.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в страны Евросоюза. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года.Как уточнил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго учитывает, что некоторые страны ЕС больше зависят от российских энергоресурсов, чем остальные члены сообщества.По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия – исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

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