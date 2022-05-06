https://sputnik-georgia.ru/20220506/pereboi-s-elektroenergiey-v-tbilisi-kogo-kosnutsya-ogranicheniya-266447644.html

Перебои с электроэнергией в Тбилиси: кого коснутся ограничения?

Перебои с электроэнергией в Тбилиси: кого коснутся ограничения?

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T08:02+0400

2022-05-06T08:02+0400

2022-05-06T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В части тбилисских районов в связи с проведением неотложных работ 6 мая будет временно ограничена подача электроэнергии, сообщили в компании "Теласи".В частности, в Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Пекина (частично), пр. Важа Пшавела, пр. Геловани (частично), села Тхинвала (частично), села Лиси, села Квемо Лиси, IV микрорайона плато Нуцубидзе (частично), ул. Квачадзе, Андро Бицадзе, Пермцерта, Авто Варази, Будапештской, Ташкентской, Гурама Панджикидзе, Мухрана Мачавариани, Броцеулис, Саирме и Сабурталинской.В районе Дидубе с 10:00 до 17:00 света не будет у населения Набережной Космонавтов, пр. Акакия Церетели, ул. Гудаутской, Самтредской и Белиашвили.В Самгорском районе с 10:00 до 18:00 подача электроснабжения будет ограничена жителям села Диди Лило (частично), поселка Лило (частично), Варкетильского хозяйства, Кахетинского шоссе (частично), ул. Мшвидобис и Твалчрелидзе.С 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей II микрорайона массива Варкетили (частично), I, II микрорайонов Варкетили-2 (частично), I, II, III, IIIа, IV микрорайонов Варкетили-3 (частично), Верхнего плато массива Варкетили (частично), Фруктово-саженцевого хозяйства, поселка Самгори (частично), ул. Оджалеши, Котетишвили, Имеда Кахниашвили, Виктора Купрадзе, Барбаре Мачавариани-Церетели, Романоза Хомлели, Ладо Котетишвили, Николоза Ландия, Михаила Гахокидзе, Нази Шаманаури, Садгери, Борцов за Единство Грузии, Двали, Джавахетской, Акакия Чхенкели, Ильи Сухишвили, Маисурадзе, Триалетской, Рцменис, Сесилии Такаишвили и ЗаГЭСской.В районе Глдани с 10:00 до 18:00 электричества не будет у жителей VI, VIII микрорайонов Глданского массива (частично), поселка Глданского оврага, ул. Ливанской, Давида Сараджишвили, Ульянова, Элифтера Андроникашвили и Омара Хизанишвили.В Вакийском и Мтацминдском районах с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Цкнети (частично).С 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей: пр. Руставели (частично), пр. Ильи Чавчавадзе (частично), ул. Ахвледиани, Ираклия Абашидзе, Марнова, Марабдис, Месхи, Сулико Жгенти, Гамбашидзе, Рица, Цхеми, Давида Торадзе, Казбеги, Тариела Сванидзе, Реваза Джапаридзе, Макашвили, Меликишвили, Героев Марухи, Арсена, Лагис, Резо Чхеидзе, Белинского, Зандукели, Вано Сараджишвили, Тариела, Кересели, Шанидзе, Зураба Жвания, Нино Рамишвили, Шрошис, Родена, Луарсаба Шарашидзе, Варазисхеви, Хорава, Алекси Мачавариани, Костава, Мтацминдской, Коте Махарадзе, Нино Жвания, Такаишвили, Залдастанишвили, Нико Николадзе, Рафиела Эристави, Экаладзе, Кобахидзе, Михеила Джавахишвили, Эрекле Татишвили, Петриашвили, Нуци Гогоберидзе, Човелидзе, Екатерины Габашвили, Грибоедова, Кучишвили, Тхинвали, Бесики, Якоба Николадзе.Также света не будет на улицах Натии Башалеишвили, 8 Марта, братьев Какабадзе, Лагидзе, Терека, Гуния, Рчеулишвили, Гиоргия Шенгелая, Чонкадзе, Гогебашвили, Ларси, Гудаурской, Гурии, Заала Кикодзе, Теймураза Чиргадзе, Арагви, Шевченко, Шио Мгвимели, Ведзини, Александра Чавчавадзе, Элизбара Зедгенидзе, Кипиани, Тархнишвили, Киачели, Анастасии Эристави-Хоштария, Лизико Кавтарадзе, Сопико Чиаурели, Гургулия, Ингороква, Напареули, Шатберашвили, Кобулетской, Чабали, Зеинаб Боцвадзе, Гали, Микашвили, Димитрия Бакрадзе, Борбало, Земо Вакис, Алеко Шенгелия, Джанашия, Тариела Сванидзе, Татишвили, братьев Зубалашвили, Читадзе, Чантурия, Верико Анджапаридзе, Палиашвили, Кекелидзе, Лихи, Гиоргия Гигаури, Миминошвили, Парнаоза Лапиашвили, Поликарпа Какабадзе, Асатиани, Лагидзе, Михеила Туманишвили и Шота Милорава.С 11:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей Верико Анджапаридзе, Меликишвили, Якоба Николадзе, Кучишвили, Шио Мгвимели и Костава.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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