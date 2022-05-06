https://sputnik-georgia.ru/20220506/saakashvili-besperspektivnaya-politicheskaya-figura--deputat-266466518.html

Саакашвили бесперспективная политическая фигура – депутат

Саакашвили бесперспективная политическая фигура – депутат

Основанной Саакашвили партии остается лишь одно – "раздувать бурю в стакане", заявила Талиашвили 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T11:50+0400

2022-05-06T11:50+0400

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михаил саакашвили

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Роль экс-президента Грузии Михаила Саакашвили как перспективной политической фигуры сведена на нет, считает депутат от парламентского большинства Тамар Талиашвили.Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют экс-президента политическим заключенным. Семья Саакашвили и его сторонники уже начали проводить акции протеста с требованием его освобождения из-под стражи для поездки на лечение за рубеж. Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Кобахидзе: кто за освобождение Саакашвили – тот за войну в Грузии>>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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михаил саакашвили, политика, новости, грузия, единое нацдвижение