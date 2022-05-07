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Дожди и снег по всей стране: сколько продлится непогода в Грузии?

Дожди и снег по всей стране: сколько продлится непогода в Грузии?

Метеорологи прогнозируют осадки в масштабе всей страны 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Непогода, а именно дожди, а в некоторых регионах и снег, сохранится в Грузии до 8 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в субботу, 7 мая, по всей Грузии ожидаются дожди, а в Гудаури – снег.Подробный прогноз погоды по городам Грузии выглядит следующим образом:Осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. На маленьких речках возможны паводки, а в горных зонах могут активизироваться оползни. В Восточной Грузии возможен град.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, общество