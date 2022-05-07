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Дожди и снег по всей стране: сколько продлится непогода в Грузии?
Дожди и снег по всей стране: сколько продлится непогода в Грузии?
Метеорологи прогнозируют осадки в масштабе всей страны 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T10:47+0400
2022-05-07T10:47+0400
2022-05-07T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Непогода, а именно дожди, а в некоторых регионах и снег, сохранится в Грузии до 8 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в субботу, 7 мая, по всей Грузии ожидаются дожди, а в Гудаури – снег.Подробный прогноз погоды по городам Грузии выглядит следующим образом:Осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. На маленьких речках возможны паводки, а в горных зонах могут активизироваться оползни. В Восточной Грузии возможен град.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, общество
Дожди и снег по всей стране: сколько продлится непогода в Грузии?
10:47 07.05.2022 (обновлено: 11:09 07.05.2022)
Метеорологи прогнозируют осадки в масштабе всей страны
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Непогода, а именно дожди, а в некоторых регионах и снег, сохранится в Грузии до 8 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 7 мая, по всей Грузии ожидаются дожди, а в Гудаури – снег.
Подробный прогноз погоды по городам Грузии выглядит следующим образом:
Осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. На маленьких речках возможны паводки, а в горных зонах могут активизироваться оползни. В Восточной Грузии возможен град.