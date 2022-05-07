https://sputnik-georgia.ru/20220507/politsiya-zaderzhala-do-10-uchastnikov-aktsii-natsdvizheniya-u-doma-pravitelstva-adzharii-266491598.html

Полиция задержала до 10 участников акции "Нацдвижения" у Дома правительства Аджарии

Полиция задержала до 10 участников акции "Нацдвижения" у Дома правительства Аджарии

Правоохранители убрали палатки с места происшествия, что привело к стычке 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T09:58+0400

2022-05-07T09:58+0400

2022-05-07T10:03+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

происшествия

новости

батуми

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Правоохранители задержали за административные правонарушения до 10 участников акции партии "Единое национальное движение" возле Дома правительства Аджарии в Батуми, в их числе депутаты Верховного Совета и Батумского горсовета от оппозиции, сообщает издание "Батумелеби". Позже правоохранители убрали палатки с места происшествия, что привело к стычке.Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" открыла сезон акций в Грузии, обещая непрерывные акции в Тбилиси и Батуми в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Первой акцией "Нацдвижения" стало собрание у офиса партии, а после автомобильное шествие в сторону руставской тюрьмы.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии" >>Его семья уже начала проводить акции протеста с требованием его освобождения для поездки на лечение за рубеж.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, происшествия, новости, батуми, мвд грузии