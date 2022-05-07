https://sputnik-georgia.ru/20220507/v-vysokogornom-regione-mestiya-otkrylsya-kabinet-dializa-266497905.html
В высокогорном регионе Местия открылся кабинет диализа
В высокогорном регионе Местия открылся кабинет диализа
Отныне бенефициарам не придется ехать в Зугдиди или в Тбилиси, чтобы получить эту медицинскую услугу 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T12:34+0400
2022-05-07T12:34+0400
2022-05-07T13:40+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
министерство здравоохранения грузии
здоровье
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Кабинет диализа открылся в высокогорном регионе Местия (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении министерства здравоохранения Грузии.Отмечается, что поскольку диализная терапия уже доступна в Местия, бенефициарам не придется ехать в Зугдиди или в Тбилиси, чтобы получить эту услугу.Министр здравоохранения Зураб Азарашвили также прибыл в Местия. По словам Азарашвили, в ближайшее время диализная терапия будет доступна в Тианети, Казбеги, Амбролаури и других муниципалитетах.Местия также посетили заместитель министра Илья Гудушаури и глава медицинского холдинга Джаба Сирбиладзе.По всей стране упомянутые сервисы предоставляются в рамках Государственной программы диализа и трансплантации почки, реализуемой министерством здравоохранения.
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии, здоровье
В высокогорном регионе Местия открылся кабинет диализа
12:34 07.05.2022 (обновлено: 13:40 07.05.2022)
Отныне бенефициарам не придется ехать в Зугдиди или в Тбилиси, чтобы получить эту медицинскую услугу
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Кабинет диализа открылся в высокогорном регионе Местия (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении министерства здравоохранения Грузии.
Отмечается, что поскольку диализная терапия уже доступна в Местия, бенефициарам не придется ехать в Зугдиди или в Тбилиси, чтобы получить эту услугу.
Городская больница Местия полностью оборудована для диализной терапии. На первом этапе бенефициаров будут обслуживать врачи клиники из Рухи, а позже их заменит полностью переподготовленный министерством персонал.
Министр здравоохранения Зураб Азарашвили также прибыл в Местия. По словам Азарашвили, в ближайшее время диализная терапия будет доступна в Тианети, Казбеги, Амбролаури и других муниципалитетах.
Местия также посетили заместитель министра Илья Гудушаури и глава медицинского холдинга Джаба Сирбиладзе.
По всей стране упомянутые сервисы предоставляются в рамках Государственной программы диализа и трансплантации почки, реализуемой министерством здравоохранения.