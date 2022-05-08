В Грузии упраздняется понятие "договора, заключенного на улице"
11:04 08.05.2022 (обновлено: 11:07 08.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerПрохожий проходит мимо одного из магазинчиков торгующих одеждой в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Исчезновение нормы из Гражданского кодекса связано со вступлением в силу с 1 июня закона "О защите прав потребителей"
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. С 1 июня из Гражданского кодекса Грузии исчезнет понятие "договора, заключенного на улице", который предполагает сделку между потребителем и лицом, торгующим в пределах своего предприятия на улице, перед домом и в подобных местах.
Согласно действующей норме, такой договор был действителен только тогда, если потребитель в течение одной недели письменно не отвергнет договор, кроме случаев, когда исполнение договора происходит с его заключением.
Исчезновение нормы из Гражданского кодекса связано со вступлением в силу с 1 июня закона "О защите прав потребителей", который регулирует любые сделки, заключенные между продавцом и покупателем.
Что представляет из себя новый закон
Согласно обновленному закону, впервые в Грузии появляются гарантированные права потребителей при приобретении товаров и услуг.
В частности, при покупке товара потребители будут иметь гарантии, что товар соответствует требуемым нормам качества, у него не истек срок годности и что он служит тем целям, которые запрашивает потребитель.
© Sputnik / Alexander ImedashviliМужчина в шапке и кожаной куртке покупает в уличном киоске кофе и сигареты
Мужчина в шапке и кожаной куртке покупает в уличном киоске кофе и сигареты
При этом продавец не несет ответственности за свой товар только в том случае, если он может доказать, что не знал о заявленных потребителем требованиях, об изменении заводских характеристик товара и что он не смог уговорить потребителя отказаться от приобретения несоответствующего товара.
Также в законе будет гарантирована возможность возврата товара, чего нет в действующем законодательстве. Теперь продавцы будут обязаны обменять, починить или дать скидку и вернуть деньги, если товар окажется бракованным.
При этом потребитель теперь уже вправе будет потребовать вернуть деньги или снизить цену на товар, если торговец или торговый объект не в состоянии обменять товар, или починить его, или это было не осуществлено в разумный срок. Правда, деньги не будут возвращены, если брак окажется незначительным.
© photo: Sputnik / StringerМагазин грузинских сувениров, вина и подарков
Магазин грузинских сувениров, вина и подарков
© photo: Sputnik / Stringer
Кроме того определены новые условия для выдачи гарантийных талонов. Согласно закону, это будет не бумага с печатью магазина и адресами сервис-центров, а лист с подробной информацией, что подразумевает под собой гарантию, на что может рассчитывать потребитель, срок ее действия.
Также в законе защищены и права покупателей, приобретающих товары и услуги онлайн. Теперь даже торгующие онлайн-магазины будут обязаны принимать обратно товар в течение двух недель. Правда, это не касается товара, изготовленного по индивидуальному заказу, скоропортящегося товара и товара с нарушенными условиями хранения после получения потребителем.
Кроме того, в Грузии будет запрещена торговля, вводящая в заблуждение потребителя предоставлением неполной информации о товаре, методе ценообразования и обслуживании товара.