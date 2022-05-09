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Грузия на днях передаст ЕС заполненный опросник на членство
Грузия на днях передаст ЕС заполненный опросник на членство
Вице-премьер выразила надежду, что Евросоюз уделит должное внимание всем трем претендентам 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T12:22+0400
2022-05-09T12:22+0400
2022-05-09T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Грузия передаст Евросоюзу заполненный опросник о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз 10 мая, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.Грузия получила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, 11 апреля, и должна была заполнить его в течение месяца. Работа как над первой, так и над второй частью документа уже завершена.После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.Вице-премьер выразила надежду, что Евросоюз уделит должное внимание Грузии, Украине и Молдове."Я надеюсь, что Евросоюз уделит всем трем странам одинаковое внимание, и в кратчайший срок присвоит тот статус, к которому мы стремимся, и которого все три страны заслуживают одинаково", – заявила Цулукиани.Глава парламента Грузии: оппозиция зря суетится по поводу опросника ЕС>>Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
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Грузия на днях передаст ЕС заполненный опросник на членство
12:22 09.05.2022 (обновлено: 12:43 09.05.2022)
Вице-премьер выразила надежду, что Евросоюз уделит должное внимание всем трем претендентам
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Грузия передаст Евросоюзу заполненный опросник о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз 10 мая, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.
Грузия получила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, 11 апреля, и должна была заполнить его в течение месяца. Работа как над первой, так и над второй частью документа уже завершена.
"Раньше установленного срока, 10 мая, мы уже сможем передать Евросоюзу заполненный должным образом отраслевой опросник от имени страны", – заявила Цулукиани.
После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.
Вице-премьер выразила надежду, что Евросоюз уделит должное внимание Грузии, Украине и Молдове.
"Я надеюсь, что Евросоюз уделит всем трем странам одинаковое внимание, и в кратчайший срок присвоит тот статус, к которому мы стремимся, и которого все три страны заслуживают одинаково", – заявила Цулукиани.
Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.