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У Могилы Неизвестного Солдата в Тбилиси почтили память героев – видео
У Могилы Неизвестного Солдата в Тбилиси почтили память героев – видео
Несмотря на масштабный ремонт в тбилисском парке Ваке, 9 Мая туда пришли жители города, чтобы почтить память героев, павших в борьбе с фашизмом. В парке... 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T13:42+0400
2022-05-09T13:42+0400
2022-05-09T14:03+0400
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Жители Грузии пришли почтить память героев к памятнику Неизвестному Солдату, который находится в закрытом на ремонт парке Ваке. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в Тбилиси проходит празднование 77-летия со Дня Победы.Ремонтные работы в парке Ваке должны быть завершены в течение 12 месяцев, и в 2023 году здесь снова будут проводиться торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая.У памятника Неизвестного Солдата сегодня дежурит полиция, а Вечный огонь, символически знаменующий собой торжественную память народа о павших героях, потушен из-за ремонтных работ.Несмотря на это, ветеранам и местным жителям все равно удается пробраться к памятнику, ведь это традиционное место встреч ветеранов Второй мировой войны.Часть жителей города пришла именно в парк Ваке, а не в Парк культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, где проходит официальное празднование Дня Победы.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, день победы, 9 мая, праздник 9 мая 2022, видео
У Могилы Неизвестного Солдата в Тбилиси почтили память героев – видео
13:42 09.05.2022 (обновлено: 14:03 09.05.2022)
Несмотря на масштабный ремонт в тбилисском парке Ваке, 9 Мая туда пришли жители города, чтобы почтить память героев, павших в борьбе с фашизмом. В парке находится мемориал Победы и Могила Неизвестного Солдата, а также Вечный огонь.
Жители Грузии пришли почтить память героев к памятнику Неизвестному Солдату, который находится в закрытом на ремонт парке Ваке. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в Тбилиси проходит празднование 77-летия со Дня Победы.
Ремонтные работы в парке Ваке должны быть завершены в течение 12 месяцев, и в 2023 году здесь снова будут проводиться торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая.
У памятника Неизвестного Солдата сегодня дежурит полиция, а Вечный огонь, символически знаменующий собой торжественную память народа о павших героях, потушен из-за ремонтных работ.
Несмотря на это, ветеранам и местным жителям все равно удается пробраться к памятнику, ведь это традиционное место встреч ветеранов Второй мировой войны.
Часть жителей города пришла именно в парк Ваке, а не в Парк культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, где проходит официальное празднование Дня Победы.