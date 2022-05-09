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У Могилы Неизвестного Солдата в Тбилиси почтили память героев – видео

У Могилы Неизвестного Солдата в Тбилиси почтили память героев – видео

Несмотря на масштабный ремонт в тбилисском парке Ваке, 9 Мая туда пришли жители города, чтобы почтить память героев, павших в борьбе с фашизмом. В парке... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T13:42+0400

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Жители Грузии пришли почтить память героев к памятнику Неизвестному Солдату, который находится в закрытом на ремонт парке Ваке. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в Тбилиси проходит празднование 77-летия со Дня Победы.Ремонтные работы в парке Ваке должны быть завершены в течение 12 месяцев, и в 2023 году здесь снова будут проводиться торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая.У памятника Неизвестного Солдата сегодня дежурит полиция, а Вечный огонь, символически знаменующий собой торжественную память народа о павших героях, потушен из-за ремонтных работ.Несмотря на это, ветеранам и местным жителям все равно удается пробраться к памятнику, ведь это традиционное место встреч ветеранов Второй мировой войны.Часть жителей города пришла именно в парк Ваке, а не в Парк культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, где проходит официальное празднование Дня Победы.

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