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Эдуард Петров о попытках покушения на российских журналистов – видео
Эдуард Петров о попытках покушения на российских журналистов – видео
Начальник службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" Эдуард Петров рассказал о том, как и кем готовились покушения на известных российских журналистов... 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T15:26+0400
2022-05-10T15:26+0400
2022-05-10T15:40+0400
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Кроме того, Петров заявил, что работа в западных странах стала как никогда опасной для сотрудников российских СМИ.В конце апреля ФСБ сообщила о задержании членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Владимира Соловьева и других известных журналистов.
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россия, сми, мультимедиа, видео, видео
Эдуард Петров о попытках покушения на российских журналистов – видео
15:26 10.05.2022 (обновлено: 15:40 10.05.2022)
Начальник службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" Эдуард Петров рассказал о том, как и кем готовились покушения на известных российских журналистов. Смотрите подробности в видео
Кроме того, Петров заявил, что работа в западных странах стала как никогда опасной для сотрудников российских СМИ.
В конце апреля ФСБ сообщила о задержании
членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Владимира Соловьева и других известных журналистов.