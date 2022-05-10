https://sputnik-georgia.ru/20220510/eduard-petrov-o-popytkakh-pokusheniya-na-rossiyskikh-zhurnalistov---video-266556910.html

Эдуард Петров о попытках покушения на российских журналистов – видео

Эдуард Петров о попытках покушения на российских журналистов – видео

Начальник службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" Эдуард Петров рассказал о том, как и кем готовились покушения на известных российских журналистов... 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T15:26+0400

2022-05-10T15:26+0400

2022-05-10T15:40+0400

россия

сми

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0a/266556845_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_328f1b030c23c64c8688c501b0a87a6e.png

Кроме того, Петров заявил, что работа в западных странах стала как никогда опасной для сотрудников российских СМИ.В конце апреля ФСБ сообщила о задержании членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Владимира Соловьева и других известных журналистов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сми, мультимедиа, видео, видео