https://sputnik-georgia.ru/20220510/saakashvili-mogut-perevesti-v-grazhdanskuyu-kliniku-266554243.html

Саакашвили могут перевести из тюрьмы в гражданскую клинику

Саакашвили могут перевести из тюрьмы в гражданскую клинику

Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T14:10+0400

2022-05-10T14:10+0400

2022-05-10T14:35+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

новости

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который отбывает наказание в тюрьме, будет предложено лечение в гражданской клинике "Вивамеди", заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге после заседания правительства.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья и адвокаты Саакашвили настаивают на том, что он находится на грани жизни и смерти и что ему необходимо лечение за рубежом. Министр также отметил, что Саакашвили отказывается от некоторых лекарств."Осужденному Михаилу Саакашвили назначено медикаментозное лечение. Однако необходимо отметить, что он выборочно принимает лишь часть назначенных медикаментов, чем он фактически по собственному желанию отказывается от полноценного лечения", – подчеркнул Брегадзе.Судья отложил заседание по делу Саакашвили >>По словам министра, экс-президент сам создает угрозу своему здоровью. Что касается его лечения за границей, глава Минюста отметил, что заключенных не перевозят на лечение за рубеж.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Омбудсмен ответила на обвинения лидера "Грузинской мечты">>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, министерство юстиции грузии