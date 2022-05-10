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В МИД РФ прокомментировали тему возможного закрытия посольств стран Европы
В МИД РФ прокомментировали тему возможного закрытия посольств стран Европы
Не мы начинали дипломатическую войну, заявил представитель внешнеполитического ведомства РФ 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T10:18+0400
2022-05-10T10:18+0400
2022-05-10T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Россия не намерена инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые потенциальные недружественные шаги, такое поведение – не в российских традициях, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Не мы начинали дипломатическую войну, кампанию высылок", – отметил замглавы российского МИД.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, мид россии
В МИД РФ прокомментировали тему возможного закрытия посольств стран Европы
Не мы начинали дипломатическую войну, заявил представитель внешнеполитического ведомства РФ
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik.
Россия не намерена инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые потенциальные недружественные шаги, такое поведение – не в российских традициях, заявил РИА Новости
замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна", – сказал Грушко, отвечая на вопрос, возможно ли закрытие европейских диппредставительств в РФ на фоне новых недружественных шагов западных стран и расширения санкций.
"Не мы начинали дипломатическую войну, кампанию высылок", – отметил замглавы российского МИД.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.