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Землетрясение зафиксировано ночью в Кахети
Землетрясение зафиксировано ночью в Кахети
Очаг землетрясения находился на глубине 38 километров 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T07:01+0400
2022-05-10T07:01+0400
2022-05-10T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая— Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 14 километрах от районного центра Дедоплисцкаро в Кахети, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 01:41 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 38 километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Главный сейсмолог Грузии прокомментировала участившиеся землетрясения на юге страны >>Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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грузия, новости, происшествия, кахети, землетрясения в грузии
Землетрясение зафиксировано ночью в Кахети
Очаг землетрясения находился на глубине 38 километров
ТБИЛИСИ, 10 мая— Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 14 километрах от районного центра Дедоплисцкаро в Кахети, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы
в 01:41 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 38 километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.