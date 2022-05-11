Части жителей Тбилиси ограничат подачу электроэнергии 11 мая
Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси в связи с проведением различных работ будет временно ограничена 11 мая, говорится в сообщении энергораспределительной компании "Теласи".
Район Сабуртало
Из-за переключений в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), военного шоссе (частично), населения Аграрного университета (частично), деревни Дигоми, I, III, IV микрорайонов Диди Дигоми (частично), проспекта Парнавази, а также улиц Георгия Брцкинвале, Царя Мириана, Деметре Тавдадедебули, Петре Ибери и Петрици.
© photo: Sputnik / StringerЖилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В связи с проведением неотложных работ света с 10:00 до 18:00 не будет у населения на шоссе Чабуа Амиреджиби, проспекта Пекина, III улицы Делиси, деревни Дигоми, I, III, IV микрорайонов Диди Дигоми (частично), аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе (частично), населения Аграрного университета (частично), проспекта Парнавази, а также улиц Георгия Брцкинвале, Царя Мириана, Деметре Тавдадедебули, Петре Ибери, Петрици, Тамаза Надареишвили, Газапхули, Бакуриани, Бакурцихе, Мелитон и Андрия Баланчивадзе, Тамаза Чиладзе, Виктора Долидзе, Кита Буачидзе, Лихаури, Костава, Вахтанга Чиковани, Симона Чиковани и Карели.
Район Ваке
Из-за проведения неотложных работ ограничения будут действовать с 11:00 до 18:00 на проспекте Чавчавадзе (частично), улицах Михаила Тамарашвили, Гиви Сванидзе, Солико Хабеишвили, Михаила Туманишвили, Мишвеладзе, Какуцы Чолокашвили, Георгия Церетели и Вахтанга Лежава.
© Sputnik / Viktor KaminskyОбновленный проспект Ильи Чавчавадзе в Тбилиси. Выделенные полосы для общественного транспорта и остановка
Обновленный проспект Ильи Чавчавадзе в Тбилиси. Выделенные полосы для общественного транспорта и остановка
Район Надзаладеви
В районе Надзаладеви также в связи с проведением неотложных работ подача электроэнергии будет ограничена с 10:30 до 17:00 у населения XI микрорайона I, II кварталов Темка (частично), III микрорайона V квартала Темка, а также жителям X квартала. Также ограничения действуют на население Згвис убани – X квартал (частично), I, II кварталы XI микрорайона (частично), I квартал III микрорайона (частично), улицы Чаргали и 414-й Анапской дивизии.
Район Дидубе
В связи с проведением неотложных работ ограничения будут распространяться с 10:30 до 17:00 на проспект Церетели, а также улицы Вахушти Багратиони, Зугдидской, Сухуми и Иродиона Эвдошвили.
Обменные пункты у метро и автобусной станции Дидубе
Район Чугурети
В связи с переключениями в сети ограничения будут действовать с 00:00 до 03:00 на улицах Эроси Мангджгаладзе, Худадови, Цотне Дадиани, Закрадзе, Лалиони и Арчила Курдиани.
Также из-за проведения неотложных работ подача электроэнергии будет приостановлена с 10:00 до 18:00 на улицах Эроси Манджгаладзе, Михаила Месхи, Худадови, Ноэ Чхиквадзе, Аргвети, Манглиси, Нино Ткешелашвили и Соломона Курдиани.
Район Глдани
Из-за переключений в сети ограничения будут действовать с 00:00 до 03:00 на шоссе Авчала, у населения Глданула, глданского ущелья, шоссе Тианети, а также на улицах Коберидзе, Героев курснатов, Мегобробис, Давида Сараджишвили, Керчи, Лазо, Иполитов-Иванова, Джанашвили, Джанджгава, Гелы Чедиа и Качарава.
Восстановленный Гранатовый сквер в Глдани (спальный район Тбилиси)
В связи с проведением неотложных работ подача электроэнергии будет ограничена у населения II микрорайона Глданского массива, населения VI микрорайона (частично) и Глданского ущелья.
Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена.