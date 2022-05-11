https://sputnik-georgia.ru/20220511/porazhaet-pechen-uchenye-obnaruzhili-vspyshku-neizvestnogo-virusa-266574363.html

"Поражает печень". Ученые обнаружили вспышку неизвестного вируса

"Поражает печень". Ученые обнаружили вспышку неизвестного вируса

Медики в Европе и США фиксируют случаи тяжелого поражения печени у детей 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T12:21+0400

2022-05-11T12:21+0400

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ВОЗ сообщает уже о 228 заболевших в 20 странах, один ребенок умер, примерно каждому десятому потребовалась пересадка органа. Точную причину вспышки назвать не могут, однако есть предположение, что это связано с пандемией коронавируса, пишет автор РИА Новости Владислав Стрекопытов.Странный гепатитО первых заболевших сообщили в январе британские врачи. К концу апреля в Шотландии, где обычно не больше пяти случаев атипичного гепатита в год, было уже 17, в целом по стране – 145. Стало ясно, что это какая-то новая инфекция – скорее всего, вирусная.У здорового человека эти ферменты в кровь не попадают – такие высокие показатели при норме 10-40 однозначно свидетельствуют о разрушении печени. Иногда поражения настолько сильные, что требуется срочная трансплантация.Нетипичный вирусОбычно заболевания печени у детей связаны с вирусом гепатита А. Реже встречаются другие типы – B, C, D и E. Это не родственные друг другу патогены, объединенные в группу только по проявлениям. Их не выявили у пациентов с новой инфекцией, зато у 75 процентов нашли аденовирус, идентифицированный на молекулярном уровне как F41."Аденовирус F41 вызывает гастроэнтерит у детей, а также около десяти-пятнадцати процентов респираторных инфекций в мире, – объясняет в комментарии порталу SMC профессор микробиологии и молекулярной биологии Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Питер Уайт. – Это большой ДНК-вирус, способный заражать различные органы. Печень действует как помощник желудочно-кишечной системы, поэтому неудивительно, что и ее клетки затронуты. Но это предполагает, что в вирусе что-то изменилось".Гипотезы происхожденияДля объяснения того, каким образом в целом безобидный аденовирус стал причиной тяжелого гепатита, ученые предложили три гипотезы. Первая – поздняя встреча с данным штаммом. Для многих вирусных заболеваний действует правило: чем раньше человек сталкивается с инфекцией, тем легче ее переносит. Организм нарабатывает антитела, которые в будущем защищают от более тяжелых последствий."Ковид-1889". Ученые узнали, когда была первая пандемия коронавируса >>>Обычно встреча с аденовирусами происходит в раннем детстве. Но в последние два года люди были частично или полностью изолированы, меньше общались и путешествовали, носили маски, а школы и детские сады не работали. В итоге циркуляция респираторных вирусов в обществе резко снизилась. Свидетельство тому – отсутствие в 2021-м традиционных сезонных эпидемий гриппа. С начала 2022-го в большинстве стран стали снимать ограничительные меры, из-за чего впервые с вирусом столкнулись уже подростки. Что и привело к более тяжелому течению.Как предполагают ученые, перенесенный ковид мог изменить работу иммунной системы, а последующее заражение аденовирусом привело к тяжелому поражению печени. До этого редкие случаи гепатита, связанного с аденовирусом, отмечали только у детей с нарушением иммунитета."Аденовирусы обычно вызывают симптомы простуды или гриппа, лихорадку, боль в горле, острый бронхит, пневмонию, конъюнктивит, диарею, рвоту, тошноту и боль в животе, – отмечает доктор Винод Баласубраманиам, вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при Университете Монаш в Малайзии. – Заболевание непродолжительное и не протекает тяжело, если только у детей нет ослабленного иммунитета. Поэтому если причина этих случаев – действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит".Данных, подтверждающих эту гипотезу, пока нет – исследования генома вируса F41, выделенного от больных гепатитом детей, еще не проводили. Но чисто теоретически это возможно. Кроме того, два или три предложенных учеными фактора могли действовать одновременно.В любом случае специалисты призывают внимательнее отслеживать у ребенка признаки гепатита и при малейших подозрениях обращаться к врачу. А также помнить, что аденовирусы передаются воздушно-капельным и фекально-оральным путем. Поэтому важно следить, чтобы дети тщательно мыли руки и соблюдали респираторную гигиену.

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здоровье, в мире, аналитика, общество, ученые