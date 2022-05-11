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В Швейцарии рассказали, почему РФ выиграет от нефтяного эмбарго ЕС
В Швейцарии рассказали, почему РФ выиграет от нефтяного эмбарго ЕС
Потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, считает эксперт 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T11:39+0400
2022-05-11T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Российская Федерация может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, заявил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.Хосп пояснил, что запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для Москвы. При таком развитии событий цены подскочат сразу же, но Россия еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, объяснил он.Тем временем от эмбарго выиграют Китай и Индия – они смогут получать нефть из РФ по более низкой цене, утверждает эксперт.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В странах Европы громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В данное время Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, предполагающий поэтапный отказ от импорта нефти из России. При этом есть страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, кто требуют для себя исключений. Между тем согласовать пакет санкций пока не удалось – для его утверждения требуется единогласное голосование всех членов союза.
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В Швейцарии рассказали, почему РФ выиграет от нефтяного эмбарго ЕС
11:39 11.05.2022 (обновлено: 11:50 11.05.2022)
Потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik.
Российская Федерация может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, заявил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung
Геральд Хосп.
"Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем", – пишет он.
Хосп пояснил, что запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для Москвы. При таком развитии событий цены подскочат сразу же, но Россия еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, объяснил он.
Тем временем от эмбарго выиграют Китай и Индия – они смогут получать нефть из РФ по более низкой цене, утверждает эксперт.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В странах Европы громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В данное время Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, предполагающий поэтапный отказ от импорта нефти из России. При этом есть страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, кто требуют для себя исключений.
Между тем согласовать пакет санкций пока не удалось – для его утверждения требуется единогласное голосование всех членов союза.