https://sputnik-georgia.ru/20220511/v-shveytsarii-rasskazali-pochemu-rf-vyigraet-ot-neftyanogo-embargo-es-266572681.html

В Швейцарии рассказали, почему РФ выиграет от нефтяного эмбарго ЕС

В Швейцарии рассказали, почему РФ выиграет от нефтяного эмбарго ЕС

Потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, считает эксперт 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T11:39+0400

2022-05-11T11:39+0400

2022-05-11T11:50+0400

экономика

в мире

новости

еврокомиссия

москва

цены на нефть

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/06/250546683_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_5dac59a1b18faaec1f3eb1ee4c60f41c.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Российская Федерация может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, заявил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.Хосп пояснил, что запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для Москвы. При таком развитии событий цены подскочат сразу же, но Россия еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, объяснил он.Тем временем от эмбарго выиграют Китай и Индия – они смогут получать нефть из РФ по более низкой цене, утверждает эксперт.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В странах Европы громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В данное время Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, предполагающий поэтапный отказ от импорта нефти из России. При этом есть страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, кто требуют для себя исключений. Между тем согласовать пакет санкций пока не удалось – для его утверждения требуется единогласное голосование всех членов союза.

москва

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, в мире, новости, еврокомиссия, москва, цены на нефть, европа