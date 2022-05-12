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Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
GWP проводит необходимые технические работы для стабилизации водоснабжения 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T08:31+0400
2022-05-12T08:31+0400
2022-05-12T08:31+0400
грузия
новости
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georgian water and power
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключит воду нескольким десяткам тысяч своих абонентов в Тбилиси на сутки - с 11:00 13 мая до 11:00 14 мая.Компания Georgian Water and Power заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте http://www.gwp.ge.Как сообщают в компании, GWP проводит необходимые технические работы в тоннеле Грмагеле-Самгори для стабилизации водоснабжения. В результате замены запорной трубопроводной арматуры значительно улучшится водоснабжение районов Исани, Надзаладеви и Чугурети.Отключение коснется жителей десятков улиц в Исанском, Надзаладевском и Чугуретском районах Тбилиси.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению через резервуары до полного восстановления подачи воды.С полным перечнем улиц, жители которых останутся без воды, можно найти на сайте - http://www.gwp.ge.
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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
GWP проводит необходимые технические работы для стабилизации водоснабжения
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключит воду нескольким десяткам тысяч своих абонентов в Тбилиси на сутки - с 11:00 13 мая до 11:00 14 мая.
Компания Georgian Water and Power заранее отправляет абонентам информацию
об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте http://www.gwp.ge.
Как сообщают в компании, GWP проводит необходимые технические работы в тоннеле Грмагеле-Самгори для стабилизации водоснабжения. В результате замены запорной трубопроводной арматуры значительно улучшится водоснабжение районов Исани, Надзаладеви и Чугурети.
Отключение коснется жителей десятков улиц в Исанском, Надзаладевском и Чугуретском районах Тбилиси.
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению через резервуары до полного восстановления подачи воды.
С полным перечнем улиц, жители которых останутся без воды, можно найти на сайте - http://www.gwp.ge.