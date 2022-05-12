https://sputnik-georgia.ru/20220512/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-266588083.html

Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки

Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки

GWP проводит необходимые технические работы для стабилизации водоснабжения 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T08:31+0400

2022-05-12T08:31+0400

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грузия

новости

общество

georgian water and power

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключит воду нескольким десяткам тысяч своих абонентов в Тбилиси на сутки - с 11:00 13 мая до 11:00 14 мая.Компания Georgian Water and Power заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте http://www.gwp.ge.Как сообщают в компании, GWP проводит необходимые технические работы в тоннеле Грмагеле-Самгори для стабилизации водоснабжения. В результате замены запорной трубопроводной арматуры значительно улучшится водоснабжение районов Исани, Надзаладеви и Чугурети.Отключение коснется жителей десятков улиц в Исанском, Надзаладевском и Чугуретском районах Тбилиси.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению через резервуары до полного восстановления подачи воды.С полным перечнем улиц, жители которых останутся без воды, можно найти на сайте - http://www.gwp.ge.

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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси