https://sputnik-georgia.ru/20220512/gruziya-zakupila-lekarstva-dlya-lecheniya-patsientov-so-spinalnoy-myshechnoy-atrofiey-266594699.html

Грузия закупила лекарства для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией

Грузия закупила лекарства для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией

К этому времени на закупку препарата потрачено около 10 миллионов лари, заявил глава Минздрава 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T13:22+0400

2022-05-12T13:22+0400

2022-05-12T13:22+0400

зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Важный компонент добавился к программе управления редкими заболеваниями: пациентам со спинальной мышечной атрофией (СМА) Минздрав Грузии начал предоставлять соответствующий медикамент – "Эврисди", заявил глава ведомства Зураб Азарашвили во время своего выступления в парламенте в рамках "часа министра".По словам министра, к этому времени на закупку данного препарата потрачено около 10 миллионов лари. С помощью "Эврисди" в Европе и США медикам удалось остановить прогрессирование заболевания среди таких пациентов, и данная болезнь больше не опасна для их жизни.Азарашвили также сообщил, что с 2022 года в Грузии начата новая госпрограмма, в рамках которой будет финансироваться трансплантация печени и костного мозга, а также обследования, необходимые перед проведением этой процедуры, высокодозированная химиотерапия и управление посттрансплантационным периодом.Глава Минздрава отметил, что в рамках новой госпрограммы трансплантация финансируется для всех граждан Грузии.Во время своего выступления в парламенте Азарашвили также обострил внимание на географическую доступность медуслуг. По его словам, критическое положение было в плане предоставления сервиса диализа.Несмотря на то, что в условиях пандемии Минздрав Грузии сумел приобрести около 40 новых аппаратов диализа для республиканских больниц Батуми, Рухи и Тбилиси, географическая доступность на данный медицинский сервис оставалась проблематичной.Населению, проживающему в регионах, приходилось уезжать в разные города для того, чтобы сделать диализ, отметил министр."Мы в апреле анонсировали расширение программы. На сегодняшний день программа полностью задействована в поселке Местия, что для высокогорного региона является важной возможностью. В ближайшем будущем сервис будет доступен в Ланчхути, Амбролаури, Тианети и Казбеги", - сказал Азарашвили.Диализ — это процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. Этот процесс необходим тогда, когда почки не в состоянии выполнять свою функцию.

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зураб азарашвили, минздрав, грузия, новости, общество