https://sputnik-georgia.ru/20220512/vaterpolisty-dinamo-tbilisi-byli-v-shage-ot-vykhoda-v-pley-off-266587502.html

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси были в шаге от выхода в плей-офф

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси были в шаге от выхода в плей-офф

Несмотря на победу над греками, грузинская команда не смогла оформить выход в плей-офф 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T08:01+0400

2022-05-12T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Ватерполисты тбилисского "Динамо" провели последний матч в Лиге чемпионов сезона 2021/22 и обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 14:13.Этим матчем динамовцы завершили групповой этап Лиги, но не смогли пройти в плей-офф, заняв последнее восьмое место в группе "А" с двумя победами и четырьмя поражениями.В плей-офф, согласно правилам Лиги, сыграют те команды, которые заняли первые четыре места в группе - это "Брешиа" (Италия), "Ференцвароши" (Венгрия), "Барселона" (Испания) и "Нови Белград" (Сербия).Что касается сегодняшнего матча, то греческий клуб был фаворитом встречи. Если бы "динамовцы" в первых двух периодах не обеспечили себе преимущество в три мяча, матч мог завершиться проигрышем.В решающем моменте при счете 14:13 "Динамо" снова сыграло на высоком уровне и не упустило победы.

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