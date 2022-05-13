https://sputnik-georgia.ru/20220513/natsdvizhenie-pytaetsya-ispolzovat-azhiotazh-vokrug-saakashvili--glava-minyusta-266619310.html

"Нацдвижение" хотело использовать тему здоровья Саакашвили в своих целях – Минюст

"Нацдвижение" хотело использовать тему здоровья Саакашвили в своих целях – Минюст

ЕНД пытается зацепиться за соломинку и использовать ажиотаж в своих интересах, считает Брегадзе 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T12:41+0400

2022-05-13T12:41+0400

2022-05-13T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) хотела использовать состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в своих политических целях, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Утром 12 мая Саакашвили этапировали из тюрьмы в медицинский центр "Вивамеди". Адвокаты, члены семьи, сам Саакашвили и представители основанной им же партии "Нацдвижение" в один голос заявляли, что в тюрьме его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.По словам главы Минюста, "Нацдвижение" пытается зацепиться за соломку и использовать созданный ажиотаж в своих интересах. Как отметил Брегадзе, "Нацдвижение" больше заботится о собственных узкопартийных интересах, нежели о здоровье Саакашвили."В течение всего этого периода мы наблюдали за спектаклем, который пытается поставить реинкарнированная коммунистическая партия в лице "Национального движения", которая очень дезорганизована, дезориентирована… Все это было частью политической кампании", – заявил Брегадзе.Министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику его мать Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори.По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Вольский: Саакашвили – участник заговора против Грузии>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Почему Саакашвили не отправляют на лечение за границу? Ответ главы Минюста>>В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:

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грузия, политика, новости, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, тбилиси, рустави, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили