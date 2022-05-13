https://sputnik-georgia.ru/20220513/premer-gruzii-nazval-neadekvatnymi-razgovory-ob-otpravke-saakashvili-na-lechenie-za-granitsu-266623777.html

Премьер Грузии назвал неадекватными разговоры об отправке Саакашвили на лечение за границу

Премьер Грузии назвал неадекватными разговоры об отправке Саакашвили на лечение за границу

Родные и соратники экс-президента настаивают на том, что в Грузии его не вылечить 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T14:28+0400

2022-05-13T14:28+0400

2022-05-13T14:36+0400

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михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является осужденным и он должен отбывать наказание до конца, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили журналистам. Утром 12 мая Саакашвили этапировали из тюрьмы в медицинский центр "Вивамеди". Этому предшествовали многочисленные заявления адвокатов, членов семьи и соратников экс-президента о том, что в тюрьме его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за границей. Он отметил важность сохранения мира в Грузии и призвал всех беречь это достижение."Давайте думать о развитии и строительстве", – сказал Гарибашвили.Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику его мать Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори.Вольский: Саакашвили – участник заговора против Грузии>>По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Между тем, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Почему Саакашвили не отправляют на лечение за границу? Ответ главы Минюста>>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили