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Вольский: Саакашвили – участник заговора против Грузии
Вольский: Саакашвили – участник заговора против Грузии
Вице-спикер парламента призвал близких Саакашвили потребовать от заключенного, чтобы он не вредил своему здоровью 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T11:17+0400
2022-05-13T11:17+0400
2022-05-13T11:49+0400
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, нанося вред своему здоровью, участвует в заговоре против страны, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгия Вольский.Утром 12 мая осужденного Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.Мать Саакашвили Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в городе Гори.Министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, политика, тбилиси, георгий вольский
Вольский: Саакашвили – участник заговора против Грузии
11:17 13.05.2022 (обновлено: 11:49 13.05.2022)
Вице-спикер парламента призвал близких Саакашвили потребовать от заключенного, чтобы он не вредил своему здоровью
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, нанося вред своему здоровью, участвует в заговоре против страны, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгия Вольский.
Утром 12 мая осужденного Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.
"Безусловно, его близкие должны требовать от врачей и лично от него, чтобы он не вредил своему здоровью в пользу чьим-то политическим целям. Исходя из этого, налицо заговор против Грузии и Саакашвили участвует в этом своей позицией", – сказал Вольский.
Мать Саакашвили Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в городе Гори.
Министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.
По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.