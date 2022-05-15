https://sputnik-georgia.ru/20220515/pozhary-v-gruzii-skolko-chelovek-pogibli-s-nachala-2022-goda--266648152.html

Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала 2022 года?

Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала 2022 года?

Всего за первые три месяца 2022 года в стране произошло более трех тысяч пожаров 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T09:36+0400

2022-05-15T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 май – Sputnik. В первом квартале 2022 года в результате пожаров в Грузии пострадали 59 человек, а скончались - 16, следует из данных Национальной службы статистики ("Сакстат"). Всего за первые три месяца 2022 года в стране произошло 3 066 пожаров. В 2021 году во время пожаров сгорело 114 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, сакстат