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Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала 2022 года?
Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала 2022 года?
Всего за первые три месяца 2022 года в стране произошло более трех тысяч пожаров 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T09:36+0400
2022-05-15T09:36+0400
2022-05-15T09:46+0400
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ТБИЛИСИ, 15 май – Sputnik. В первом квартале 2022 года в результате пожаров в Грузии пострадали 59 человек, а скончались - 16, следует из данных Национальной службы статистики ("Сакстат"). Всего за первые три месяца 2022 года в стране произошло 3 066 пожаров. В 2021 году во время пожаров сгорело 114 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, сакстат
Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала 2022 года?
09:36 15.05.2022 (обновлено: 09:46 15.05.2022)
Всего за первые три месяца 2022 года в стране произошло более трех тысяч пожаров
ТБИЛИСИ, 15 май – Sputnik. В первом квартале 2022 года в результате пожаров в Грузии пострадали 59 человек, а скончались - 16, следует из данных Национальной службы статистики ("Сакстат").
Всего за первые три месяца 2022 года в стране произошло 3 066 пожаров.
В 2021 году во время пожаров сгорело 114 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".