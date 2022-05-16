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Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году

ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,9 процента 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T14:04+0400

2022-05-16T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Европейская комиссия понизила оценку по динамике валового внутреннего продукта США на текущий год – ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК. Оценка на 2023 год понижена до 2,3% с осенних 2,4%, пишет РИА Новости.Так ЕК ожидает, что инфляция в США в 2022 году составит 7,3%, в 2023 году – 3,1%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США по итогам 2022 года составит 3,6%, а в 2023 году – 3,5%.Между тем, комиссия прогнозирует объем экспорта из страны по итогам года на уровне 5,7%, а в 2023 году – 5,4%, импорта – 8,7 и 2,7% соответственно.

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