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Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,9 процента 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Европейская комиссия понизила оценку по динамике валового внутреннего продукта США на текущий год – ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК. Оценка на 2023 год понижена до 2,3% с осенних 2,4%, пишет РИА Новости.Так ЕК ожидает, что инфляция в США в 2022 году составит 7,3%, в 2023 году – 3,1%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США по итогам 2022 года составит 3,6%, а в 2023 году – 3,5%.Между тем, комиссия прогнозирует объем экспорта из страны по итогам года на уровне 5,7%, а в 2023 году – 5,4%, импорта – 8,7 и 2,7% соответственно.
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Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году
14:04 16.05.2022 (обновлено: 14:13 16.05.2022)
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,9 процента
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik.
Европейская комиссия понизила оценку по динамике валового внутреннего продукта США на текущий год – ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК
. Оценка на 2023 год понижена до 2,3% с осенних 2,4%, пишет РИА Новости
.
"Инфляция, по прогнозам, достигнет пика во втором квартале 2022 года, а затем постепенно снизится по мере постепенного ослабления ограниченного предложения, ослабления инфляции, цен на энергоносители и внутреннего спроса. Более высокая инфляция в течение длительного времени и влияние геополитической напряженности являются основными рисками для прогноза", – сказано в докладе.
Так ЕК ожидает, что инфляция в США в 2022 году составит 7,3%, в 2023 году – 3,1%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США по итогам 2022 года составит 3,6%, а в 2023 году – 3,5%.
Между тем, комиссия прогнозирует объем экспорта из страны по итогам года на уровне 5,7%, а в 2023 году – 5,4%, импорта – 8,7 и 2,7% соответственно.