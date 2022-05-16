https://sputnik-georgia.ru/20220516/gendirektor-tv-mtavari-arkhi-gvaramiya-priznan-vinovnym-266663654.html

Гендиректор ТВ "Мтавари архи" Гварамия признан виновным

Гендиректор ТВ "Мтавари архи" Гварамия признан виновным

Дело состояло из двух эпизодов – получения компанией "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли и покупки Porsche за счет телеканала "Рустави 2" 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T10:26+0400

2022-05-16T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу телеканала "Рустави 2" и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Судья Лаша Чхартишвили оправдал гендиректора и основателя "Мтавари архи" в большей части обвинений. Обвинение по статье 182 "Присвоение и растрата" было переквалифицировано на статью 220 УК Грузии "Злоупотребление полномочиями". Именно в этом Гварамия и был признан виновным.Гварамия, который занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2" до июля 2019 года, были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, растрате имущественных прав "Рустави 2" в крупном размере, в коммерческом подкупе, а также в изготовлении и использовании поддельных официальных документов, что повлекло за собой серьезный ущерб.Дело касается событий, которые произошли после того, как в 2015 году бывший владелец "Рустави 2" Кибар Халваши начал правовой спор о возвращении телекомпании. Дело завершилось победой Халваши, телеканал сменил владельцев в июле 2019 года. Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.В тот год телеканал "Рустави 2" понес ущерб в 7,4 миллиона лари, а доход "Интер медиа плюс" составил 8,7 миллиона лари.По этому эпизоду в качестве наказания суд обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.Тюремное наказание Гварамия получил по второму эпизоду дела. Речь идет о покупке дорогого автомобиля. Прокуратура заявила, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2". Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Гварамия ждал приговора на свободе, выплатив залог.

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