https://sputnik-georgia.ru/20220516/valyutnye-rezervy-natsbanka-upali-do-polutora-godovogo-minimuma-266660841.html

Валютные резервы Нацбанка упали до полуторагодового минимума

Валютные резервы Нацбанка упали до полуторагодового минимума

Резервы Нацбанка достигали исторического максимума в декабре 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T09:01+0400

2022-05-16T09:01+0400

2022-05-16T09:13+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 апреля 2022 года составили 3 826,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.С начала года резервы снизились на 445,7 миллиона долларов или на 5,7%. Резервы достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Объем валютных резервов приблизился к значению на 30 ноября 2020 года, когда он составлял 3 751,5 миллиона долларов.По мнению аналитиков, снижение объема резервов связано с валютными операциями правительства Грузии и банков, а также с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,3 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,4 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 908,3 миллиона долларов.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 465,2 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,3 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 15 миллионов долларов.

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