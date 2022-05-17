https://sputnik-georgia.ru/20220517/kak-izbavitsya-ot-izmeneniy-v-dykhanii-posle-covid-19-sovety-pulmanologa-266694946.html

Как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19? Советы пульманолога

Как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19? Советы пульманолога

Пациенты, переболевшие коронавирусом, при желании могут полностью восстановить легкие 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T13:21+0400

2022-05-17T13:21+0400

2022-05-17T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Главный внештатный специалист-пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский рассказал, как избавиться от остаточных изменений после коронавируса.По словам специалиста, для этого необходимо соблюдать здоровый образ жизни, делать дыхательную гимнастику и не отказываться от физических нагрузок.При этом врач отметил, что для условно здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, где проводится флюорография, спирометрия."Человек, у которого есть хронический кашель, должен выяснить, в чем его причина. Среди курильщиков существует мнение, что кашель для курильщика – это нормальное дело, но ничего нормального в этом нет, потому что каждый курильщик страдает хроническим бронхитом курильщика, но за хроническим кашлем могут скрываться другие, совсем не радостные болячки", – добавил он.В первую очередь надо подойти к терапевту и рассказать о симптомах, потому что легкие не являются единственной причиной кашля, советует специалист.

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россия, новости, в мире, коронавирус covid-19