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Как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19? Советы пульманолога
Как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19? Советы пульманолога
Пациенты, переболевшие коронавирусом, при желании могут полностью восстановить легкие 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T13:21+0400
2022-05-17T13:21+0400
2022-05-17T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Главный внештатный специалист-пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский рассказал, как избавиться от остаточных изменений после коронавируса.По словам специалиста, для этого необходимо соблюдать здоровый образ жизни, делать дыхательную гимнастику и не отказываться от физических нагрузок.При этом врач отметил, что для условно здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, где проводится флюорография, спирометрия."Человек, у которого есть хронический кашель, должен выяснить, в чем его причина. Среди курильщиков существует мнение, что кашель для курильщика – это нормальное дело, но ничего нормального в этом нет, потому что каждый курильщик страдает хроническим бронхитом курильщика, но за хроническим кашлем могут скрываться другие, совсем не радостные болячки", – добавил он.В первую очередь надо подойти к терапевту и рассказать о симптомах, потому что легкие не являются единственной причиной кашля, советует специалист.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, коронавирус covid-19
Как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19? Советы пульманолога
Пациенты, переболевшие коронавирусом, при желании могут полностью восстановить легкие
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Главный внештатный специалист-пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский рассказал, как избавиться от остаточных изменений после коронавируса.
По словам специалиста, для этого необходимо соблюдать здоровый образ жизни, делать дыхательную гимнастику и не отказываться от физических нагрузок.
"Если человек болел тяжелыми формами коронавируса и лежал в стационаре по этому поводу, конечно, коронавирус оставляет на некоторое время след... У некоторых пациентов выздоровление затягивается и занимает достаточно длительное время – до года, а может и больше. Но в подавляющем большинстве случаев все остаточные изменения в легких проходят", – рассказал Белевский в беседе с РИА Новости.
При этом врач отметил, что для условно здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, где проводится флюорография, спирометрия.
"Человек, у которого есть хронический кашель, должен выяснить, в чем его причина. Среди курильщиков существует мнение, что кашель для курильщика – это нормальное дело, но ничего нормального в этом нет, потому что каждый курильщик страдает хроническим бронхитом курильщика, но за хроническим кашлем могут скрываться другие, совсем не радостные болячки", – добавил он.
В первую очередь надо подойти к терапевту и рассказать о симптомах, потому что легкие не являются единственной причиной кашля, советует специалист.