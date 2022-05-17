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Вниманию автомобилистов: вводятся ограничения в направлении Батуми-Кобулети
Вниманию автомобилистов: вводятся ограничения в направлении Батуми-Кобулети
Профилактические ремонтные работы в тоннеле создадут некоторые неудобства автомобилистам 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T11:21+0400
2022-05-17T11:21+0400
2022-05-17T11:21+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Движение автотранспорта в тоннелях Чакви-Махинджаури на 92-м километре дороги международного значения Сенаки-Поти-Сарпи (граница с Турцией) будет ограничено с 18 мая в течение нескольких дней.Как говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии, ограничения будут действовать в тоннеле по направлению Кобулети-Батуми с 08:00 18 мая по 08:00 21 мая, а в направлении Батуми-Кобулети – с 08:00 23 мая по 08:00 25 мая.По информации ведомства, ограничения связаны с проведением профилактических работ на участке.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Вниманию автомобилистов: вводятся ограничения в направлении Батуми-Кобулети
Профилактические ремонтные работы в тоннеле создадут некоторые неудобства автомобилистам
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Движение автотранспорта в тоннелях Чакви-Махинджаури на 92-м километре дороги международного значения Сенаки-Поти-Сарпи (граница с Турцией) будет ограничено с 18 мая в течение нескольких дней.
Как говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии, ограничения будут действовать в тоннеле по направлению Кобулети-Батуми с 08:00 18 мая по 08:00 21 мая, а в направлении Батуми-Кобулети – с 08:00 23 мая по 08:00 25 мая.
По информации ведомства, ограничения связаны с проведением профилактических работ на участке.