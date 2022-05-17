https://sputnik-georgia.ru/20220517/vnimaniyu-avtomobilistov-vvodyatsya-ogranicheniya-v-napravlenii-batumi-kobuleti-266691099.html

Вниманию автомобилистов: вводятся ограничения в направлении Батуми-Кобулети

Вниманию автомобилистов: вводятся ограничения в направлении Батуми-Кобулети

Профилактические ремонтные работы в тоннеле создадут некоторые неудобства автомобилистам 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T11:21+0400

2022-05-17T11:21+0400

2022-05-17T11:21+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23676/24/236762466_0:75:1143:718_1920x0_80_0_0_7533fb46b19e7c9b910662c26aeef062.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Движение автотранспорта в тоннелях Чакви-Махинджаури на 92-м километре дороги международного значения Сенаки-Поти-Сарпи (граница с Турцией) будет ограничено с 18 мая в течение нескольких дней.Как говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии, ограничения будут действовать в тоннеле по направлению Кобулети-Батуми с 08:00 18 мая по 08:00 21 мая, а в направлении Батуми-Кобулети – с 08:00 23 мая по 08:00 25 мая.По информации ведомства, ограничения связаны с проведением профилактических работ на участке.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители